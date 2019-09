Luca Argentero | l’intervista sulla moglie “molto poco femminista” e sul ruolo “dell’uomo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019)è pronto a convolare a secondo nozze con Cristina Marino, donna “moltofemminista” e non “fissata con la parità”, come lui stesso l’ha definita in un’intervista al settimanale Oggi che ha scatenato polemiche sui social. “La mia fidanzata è moltofemminista. Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della casa e ricevere le attenzioni che sono dovute a una donna, farsi coccolare – ha spiegato infatti l’attore presentando la sua futura-. L’ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo e ha inibito l’uomo che deve avere a che fare con donne sempre più forti, affermate. Voglio dire, ti trovi davanti una che ci prova”. Non solo,ha ammesso di voler “continuare a essere ...

VanityFairIt : Luca Argentero così, non lo avevate ancora mai visto ?? @Lucaargentero - 4ragazzi1D : RT @alexlanch: Luca Argentero dopo aver visto la sua compagna giocare ai videogiochi #LucaArgentero - blackiisthesoul : RT @LadyMouse79: Caro Luca Argentero, famo a capisse: nessuna donna è così deficiente da offendersi per un gesto galante come aprirle la po… -