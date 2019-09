Lo sposo è nero | così fa annullare la festa di nozze | “Siamo cristiani | non vogliamo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Ci troviamo a Booneville, in Mississippi. Una coppia, lei bianca e lui, si sta per sposare. Allemanca una settimana ed è quasi tutto pronto. Quando però la proprietà del locale in cui dovrà svolgersi il ricevimento conosce i futuri sposi, decide ditutto. Il motivo? Lui è afroamericano. La sorella dellochiede spiegazioni alla proprietaria e registra la conversazione col telefono: “Nongay o coppie miste” dice, “siamo”. Video Twitter/Ashton Pittman L'articolo Lofaladi: “Siamo, noncoppie gay o miste” proviene da Il Fatto Quotidiano.

