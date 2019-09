Governo : sindaco Lampedusa - ‘Salvini non è stato un buon ministro’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Salvini non è stato un buon ministro per Lampedusa”. E’ l’accusa di Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, nei confronti dell’ormai ex ministro Matteo Salvini. “Aspettiamo che il nuovo ministro si insedi – dice all’Adnkronos – e le invierò subito una lettera per chiederle aiuto per Lampedusa. La stessa lettera che per un anno inviato a Salvini ma ...

Arrivano a tutte le ore. All'alba quando il cielo sull'isola di Lampedusa è ...

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘Governo ci ha emarginati - svuotare subito hotspot’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Dopo i recenti sbarchi a Lampedusa, nel Centro di accoglienza ci sono adesso circa 240 persone, più del doppio di quelle che potrebbe ospitare. Chiedo dunque alle istituzioni che lo gestiscono di provvedere al più presto al trasferimento degli ospiti in eccedenza, se necessario anche con un aereo, per il rispetto delle condizioni degli stessi Migranti all’interno del Centro e per evitare ...

Migranti : sindaco Lampedusa - 'il Governo ci ha cancellati dall'agenda politica' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Chiediamo di tornare a far parte dell’agenda politica del Governo, dal momento che l’attuale esecutivo ci ha cancellato". E' il grido di allarme lanciato, tramite l'Adnkronos, dal sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. "Lampedusa merita rispetto per quello che ha fa

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘abbandonati dal Governo - scelta precisa per creare qui caos’ : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – “Per comprendere qual è il livello di attenzione di questo governo nei confronti di Lampedusa, basta dire che la macchina per rilevare le impronte digitali all’interno del Centro di Accoglienza è guasta. Senza strumenti non si può garantire nulla. Questa notte un furgone della Polizia ha preso fuoco. Siamo abbandonati a noi stessi e temo che questa sia una scelta ben precisa, così si crea il ...

Nogarin - il ritorno dell’ex sindaco dopo il flop alle Europee : si candida alle Regionali. Ma con la crisi di Governo ora pensa anche al Senato : La mancata elezione al Parlamento Europeo e la sconfitta del suo braccio destro Stella Sorgente alle Comunali di Livorno sono state due scottature pesanti. Eppure, a due mesi di distanza e con la sempre più probabile caduta del governo gialloverde, Filippo Nogarin torna in campo. E lo fa da candidato in pectore alle elezioni regionali toscane che si terranno nel maggio 2020. O, come confermano fonti del M5s a lui vicine, dopo la crisi di governo ...

Frana nel Lecchese - il sindaco : "Il Governo ci dia lo stato di calamità" : Francesca Bernasconi Ieri alle 19.30 un fiume di fango e detriti ha invaso il paese di Casargo: 80 persone evacuate, macchine sommerse e case allagate È di 80 persone evacuate l'ultimo bilancio stilato da Areu Lombardia sui danni provocati dalla Frana che ieri sera ha colpito il paese di Casargo, in Valsassina, in provincia di Lecco. Ieri, pioggia e vento hanno flagellato il Lecchese per tutto il pomeriggio e, in serata, intorno alle ...