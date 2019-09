Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2019) “Laha scommesso sulla”. Così titola l’edizione odierna del Corriere disui giallorossi. Novegiocato nel campionato inglese, che è ovviamente considerato il miglior campionato europeo e il più allenante in vista delle competizioni che contano. La rosapuò vantare 789 presenze nellacon 95 gol segnati L'articolodeiinilNapolista.

napolista : CorSera: molti dei calciatori della #Roma hanno militato in #Premier La rosa della Roma può vantare 789 presenze… - LaTiger1 : RT @matteorenzi: Questo è il CorSera di Torino, oggi. Spiega perché i grillini non tornano a votare nonostante il fallimento Appendino: mol… - napolista : Corsera: “Battaglia legale tra Icardi e l’Inter. Il club teme che voglia liberarsi a zero e andare alla Juve” Il c… -