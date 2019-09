Controlli zona San Pietro | multe e sequestro 2 620 articoli

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, in collaborazione con la Polizia di Roma Capitale, hanno effettuato nelladi Sanun servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dell’abusivismo da parte di venditori ambulanti. Redatti due verbali per volantinaggio non autorizzato. Emessi due ordini di allontanamento a carico di promoter di tour turistici. Sequestrata merce per un totale di 2.620 pezzi, fra acqua,religiosi, oggetti in legno e palline in gel. All’esito del servizio, sono state elevate sanzioni per 34.484 euro e sono state controllate 22 persone. L'articoloSan2.620proviene da RomaDailyNews.

