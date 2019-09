Nuovo governo | su Rousseau record di voti per decidere l' alleanza tra M5s e Pd

Nuovo governo Pd-M5S - Meluzzi : 'Porterà patrimoniale e ondata migratoria incontrollabile' : Alessandro Meluzzi non sembra essere un estimatore del governo che a breve potrebbe nascere con il sostegno di Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Non lo è nemmeno per il mondo intorno a cui si forma la nuova maggioranza. Non lo è anche per le politiche che potrebbe scegliere di mettere in campo, soprattutto in fatto di immigrazione. Il Nuovo esecutivo, di fatto, andrà a raccogliere l'eredità di quello gialloverde che, attraverso la ...

Governo - Nuovo vertice tra Conte e i capigruppo M5S e PD : Il premier incaricato Giuseppe Conte incontra nuovamente i capigruppo del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico per approfondire il programma di Governo, o documento programmatico che dir si voglia, in attesa di capire come si esprimeranno gli utenti iscritti alla piattaforma Rousseau, che al momento hanno il potere di decidere se l'esecutivo M5S-PD diventerà o meno realtà.L'incontro è iniziato a Palazzo Chigi alle 15.30 e proseguirà ...

Il patto di governo all’esame Rousseau. Di Maio : “Successo della democrazia”. Nuovo incontro Conte-Pd-M5S. : Il Movimento sottopone l’accordo ai suoi iscritti. C’è tempo fino alle 18. In caso di esito positivo, il premier Conte potrebbe salire al Quirinale già stasera. Di Maio: «Tutti i nostri punti saranno nel programma»

Nuovo governo : ipotesi Boeri al Lavoro - Di Maio chiedeva sue dimissioni da Inps : La politica sa essere strana. Può capitare, ad esempio, che Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, dopo essersene dette di tutti i colori, finiscano per lavorare gomito a gomito in una squadra di governo. Ed è un'eventualità che, a giudicare dagli ultimi sviluppi delle vicende politiche, sembra ormai probabile. Può, inoltre, accadere che un ex Presidente dell'Inps come Tito Boeri, a lungo in aperta contrapposizione con il leader ...

Col Nuovo governo resisterà la riforma del Coni? : Col nuovo governo – Rousseau permettendo – che fine farà la riforma del Coni? Se lo chiede il Fatto quotidiano che oggi torna sul tema, partendo dalla vicenda biglietti omaggio. Il Fatto ricorda che, appena arrivato a Palazzo Chigi, il leghista Giorgetti aveva preteso la delega allo sport. Ora, senza di lui, tanto può essere rimesso in discussione. Il Fatto ricorda che la riforma ha cambiato l’intero sistema sportivo italiano, ...

Giornata chiave per il Nuovo governo. Dalle 9 il voto M5S su Rousseau : Il Movimento sottopone l’accordo col Pd ai suoi iscritti. C’è tempo fino alle 18. In caso di esito positivo, il premier Conte potrebbe salire al Quirinale già stasera

M5s-Pd - il piano è "spoliticizzare" il Viminale : cosa succede col Nuovo governo : La casella più importante del "totoministri" è quella del Viminale, c'è l'ipotesi di un tecnico (Pansa o Lamorgese). Pd e...

Nuovo governo - è il giorno del via libera : ma i sondaggi fanno sorridere solo il M5s : La crisi di governo "sposta" ben 4 punti dalla Lega verso il Movimento 5 stelle. Stallo Pd. È quanto emerge da un sondaggio...

Governo : Delrio-Marcucci - ‘passi avanti - domani Nuovo incontro con Conte’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Abbiamo fatto passi in avanti”. Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera al termine dell’incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte a palazzo Chigi. Un “clima costruttivo, serio, un lavoro che deve essere ancora completato”, ha aggiunto. Per domani, ha aggiunto il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, “c’è l’ipotesi di rivederci ...

Governo - passo indietro di Di Maio : «Il problema vicepremier non c'è più». Conte a elettori M5S : «Basta dubbi». Domani Nuovo incontro Pd-Cinquestelle : Mentre continuano le trattative tra M5S e Pd per il Governo Conte bis, la svolta arriva con un passo indietro di Luigi Di Maio, da giorni al centro della questione...

Il Nuovo governo sembra più vicino : Di Maio ha detto di rinunciare all'incarico di vice di Conte, visto che il PD si è offerto di fare lo stesso: ma c'è ancora il voto su Rousseau, domani

Sondaggio Swg per TgLa7 : elettori M5S spaccati sul Nuovo governo - i dem favorevoli : elettori M5S spaccati sull’alleanza di Governo con il Pd, gli elettori di quest’ultimo invece in larga parte favorevoli. È quanto emerge da un Sondaggio di Swg per il Tg La7 presentato in diretta dal direttore Enrico Mentana. Secondo la rilevazione, tra gli elettori dei 5 Stelle il 51 per cento si dice favorevole alla nascita di un Conte Bis in condominio con il Partito Democratico, mentre il 40% si dice contrario. Il restante ...