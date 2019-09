Maltempo Friuli Venezia Giulia | da Tagliere Solidale fondi per i boschi Forni Avoltri

Maltempo Friuli - un tornado ha colpito Udine : rami conficcati nelle pareti [FOTO e VIDEO] : Ieri, giovedì 8 agosto, la città di Udine è stata colpita da un violento temporale, che ha scatenato grandine, forte vento e tanti fulmini. I risultati di questo temporale sono stati allagamenti, blackout e disagi alla viabilità. Ma ora emergono nuove immagini del Maltempo che si è abbattuto su Udine. Sembra, infatti, che un tornado abbia toccato terra in città durante il forte temporale, in particolare sulla frazione di Felettano di Tricesimo, ...

Maltempo Friuli - violento temporale con grandine e forte vento su Udine : blackout e allagamenti in città [FOTO e VIDEO] : Un violento temporale si è abbattuto su Udine con grandine, forte vento e tanti fulmini, come mostra il video in fondo all’articolo. Il temporale ha provocato allagamenti e un blackout in città. Allagato il negozio MediaWorld di Reana del Rojale, in via Nazionale. Le squadre dei vigili del fuoco sono pronte a intervenire. Il Maltempo ha provocato anche gravi disagi alla viabilità. Il traffico sulla A23 risulta rallentato da Gemona da Udine ...

Maltempo sferza Piemonte - Lombardia - Veneto e Friuli : Il Maltempo sferza su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Allerta della Protezione Civile per temporali

Forte Maltempo in Friuli : alberi caduti nel pordenonese - fulmine centra abitazione : Primi disagi al Nord Italia per i temporali che si stanno abbattendo da questo pomeriggio. Un Forte temporale, accompagnato da frequenti fulminazioni e raffiche di vento vicine ai 100 km/h, ha...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - dalla Regione oltre 741 mila euro per i danni di fine ottobre 2018 in val Tramontina : Nell’area della val Tramontina, in provincia di Pordenone, sono richiesti interventi per oltre 741.000 euro per il ripristino dei danni causati dal Maltempo di fine ottobre 2018. Lo fa sapere in una nota il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenendo sui fondi per gli interventi di ristoro dei danni destinata dalla Regione. Il vicepresidente, che oggi ha inaugurato la posa ...

Maltempo Friuli - due turisti salvati dalla Guardia costiera di Grado : erano in acqua nonostante il meteo avverso : Nella zona antistante Grado (Gorizia), due persone si sono ritrovate in grande difficoltà in mare aperto, nonostante le condizioni meteo proibitive. Fortunatamente sono state entrambe tratte in salvo dalla Guardia costiera della Capitaneria di Porto di Monfalcone. Il primo intervento è stato a favore di un turista austriaco di 65 anni e’ stato trasportato al largo, sparendo alla vista della compagna che ha dato l’allarme. La corrente ...

Maltempo Friuli - l’allerta della Base Aeronautica di Aviano : “Temporali in arrivo - saranno peggiori di ieri” : E’ ancora allerta per temporali al nordest della penisola: la Base Aeronautica di Aviano, Comune di circa 9000 abitanti, pochi km a nord di Pordenone, ha lanciato un avviso relativo alla situazione meteo nell’area nelle prossime ore. Di seguito il bollettino: “Per il pomeriggio di oggi, Domenica 7 Luglio, si attendono condizioni temporalesche severe, simili a quelle di ieri, se non peggiori.” Ieri, “grandine delle ...

Maltempo - Sabato sera di furiose grandinate al Nord : un ferito nel lago d’Orta - gravi danni in Friuli Venezia Giulia [FOTO e VIDEO] : E’ stato un Sabato sera di forte Maltempo al Nord Italia, come ampiamente previsto. Una violenta grandinata ha ferito un uomo che si trovava su una barca a Pettenasco, sulla sponda orientale del lago d’Orta (Novara). L’uomo e’ stato medicato al pronto soccorso e dimesso. I temporali hanno riguardato oggi, in Piemonte, per il momento solo la zona dei laghi, tra le province di Novara e Verbia (36 mm d’acqua a Omegna, ...