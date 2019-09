Brindisi | ladri di borse al cimitero

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) Emanuela Carucci Scippata da un 70enne, già noto alle forze dell'ordine, una donna anziana. A chiamare la polizia un altro uomo che ha visto il ladro fuggire con la borsa È stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia, un uomo di 70 anni, già noto alle forze dell'ordine, per il furto di una borsa ad una anziana neldi Ostuni, un Comune in provincia di. La donna era intenta nel curare i fiori della cappella di famiglia quando l'uomo, approfittando del momento giusto, le ha sottratto la borsa appesa alla maniglia della porta della cappella. La scena non è sfuggita ad un uomo presente nelche, visto il ladro correre con la borsa a tracolla e salire su un'auto, ha annotato il numero di targa del mezzo e, in contatto telefonico con la sala operativa del commissariato di Ostuni, ha fornito tutte le indicazioni del caso. Una volante della polizia, ...

