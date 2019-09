A Venezia Tim Robbins | il teatro in carcere per tornare alla vita

Mostra del Cinema di Venezia - “Fellini Fine Mai” : ritratto di un Federico intimo e quasi inedito : Milo Manara che lo disegnava “troppo bello”, e poi Rimini che si sentiva tradita, il mare che giammai frequentava, ma soprattutto i “fantasmi” dei film mai realizzati, con tanto di testimonianze del caro Vincenzo Mollica, dell’ex amico Andrea De Carlo, dell’ancora sexy Christina Engelhardt. Se l’allievo Eugenio Cappuccio incontra il Maestro Fellini – del quale è stato anche assistente sul set di Ginger e Fred – a rivelarsi è il ritratto di ...

Mostra del Cinema di Venezia - in “Tony Driver” l’incredibile storia di Pasquale Donatone - vittima di un gigantesco paradosso : Sradicamento, identità, famiglia, viaggio, cultura, frontiere e un’ancora di salvezza: la memoria. Moltiplicando tutto per due si ottiene la vita di Pasquale “Tony Driver” Donatone, anti-eroe Bigger than Life, e protagonista oggi alla Settimana Internazionale della Critica dell’unico concorrente italiano della sezione autonoma creata dal SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani). Diretto dall’esordiente Ascanio Petrini, Tony ...

Uomini e donne - Sonia Lorenzini a Venezia. Disastro intimo : si apre la gonna in pubblico - micro-slip in vista : Alla 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia erano presenti anche molti volti noti del programma di Maria DeFilippi, Uomini e donne in onda su Canale5. La cosa non deve tuttavia stupire in quanto, ormai da qualche anno, l’evento ospita sia le star della settima arte, che quelle del web e

Il formale destrutturato di Timothée Chalamet a Venezia : Giovane, bello e di talento, Timothée Chalamet è una delle grandi scoperte cinematografiche degli ultimi anni: arrivato al successo grazie al ruolo di Elio Perlman nel lungometraggio Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino - che gli è valso una nomination agli Oscar come miglior attore protagonista - da quando ha iniziato a farsi un nome nel competitivo universo hollywoodiano, Timothée è entrato nel cast di nuove e ...

Venezia - fan in delirio per Timothée Chalamet e Lili-Rose Depp : Fan in delirio alla Mostra di Venezia per i giovani Timothée Chalamet e Lili-Rose Depp, giovani attori del film targato Neflix "The King", di David Michod. Giovani, belli, idoli dei teenager e secondo i rumors coppia nella realtà, sono sembrati a loro agio in passarella, entrambi vestiti con colori pastello e si sono fermati a lungo a firmare autografi e a scattarsi selfie con i fan. Lei, 20 anni, è la figlia di Johnny Depp e della sua ex ...

Timothée Chalamet in The King è Enrico V - a Venezia 76 il ritratto shakesperiano del sovrano inglese (recensione) : Enrico V, principe di Galles, alla morte del padre malato e del fratello, accetta con riluttanza il ruolo di Re d'Inghilterra. Timothée Chalamet in The King dà voce e corpo al sovrano che si distinse per aver conquistato la Francia nel corso della celebre battaglia di Azincourt. Pur basandosi sulla tragedia di William Shakespeare, l'Enrico V appunto, il regista David Michôd sceglie di abbracciare i toni teatrali per realizzare una buona ...

Venezia - Crisi greca : una tragedia moderna nell’ultimo film di Costa-Gavras : Gli ingredienti della tragedia greca ci sono tutti anche se adattati e rivisti. Ci sono gli errori del passato, le ambizioni e le speranze del nuovo Governo della sinistra radicale di Syriza, la crudele logica della trojka, le ipoCrisie di Bruxelles. Fino alla resa allle banche creditrici

Venezia 76 - Catherine Deneuve ultima grande diva ne La Verité di Kore-eda : Catherine Deneuve ultima grande diva. Non si dovrebbe mostrare più nulla dopo la sublime performance della star francese ne La Verité del giapponese Kore-eda Hirokazu. Qualunque altra attrice perderebbe il confronto. Nel film d’apertura che inaugura con classe Venezia 2019 la 75enne interprete di Bella di giorno recita praticamente sempre da seduta. Con le dovute e sottolineate eccezioni di una passeggiata con il cagnetto, di un paio di scatti ...

Mostra del cinema di Venezia : gli abiti più memorabili degli ultimi 10 anni : 2018: Lady Gaga in Valentino Couture2017: Amal Clooney in Atelier Versace2016: Giulia Salemi in Matteo Evandro Manzini2015: Dakota Johnson in Prada2014: Emma Stone in Valentino Couture2013: Chiara Ferragni in Alberta Ferretti2012: Laetitia Casta in Dolce & Gabbana2011: Madonna in Vionnet2010: Jessica Alba in Valentino2009: Julianne Moore in Tom FordCountdown cominciato per la Mostra del cinema di Venezia, la cui 76esima edizione prenderà ...

Settimana della critica Venezia 2019 Tony Driver di Ascanio Petrini rappresenta l’Italia : Presentata la 36a Settimana della critica di Venezia 2019: Tony Driver è l'unico film italiano in concorso È stata appena presentata la 36a Settimana internazionale della critica. Un evento parallelo ...

