'Mar Jonio',ok sbarco ultimi 31 a bordo

I 31 naufraghi ancora adella Nave Maredovrebbero essere sbarcati a breve "per motivi sanitari". A quanto si apprende, il trasin mare dovrebbe essere affidato alle motovedette della Guardia costiera. "Ci hanno appena comunicato che tra poco la Guardia Costiera farà sbarcare 'per motivi sanitari' le ultime 31 persone rimaste adella Mare. La loro odissea è finita e all'orizzonte si intravede un po' di umanità. Benvenuti in Europa!". Così Mediterranea saving humans.(Di lunedì 2 settembre 2019)