Lampedusa | 100 migranti arrivati con barcone in legno

Fonte : blogo

(Di lunedì 2 settembre 2019) Mentre tutte le attenzioni della autorità e dei media sono rivolte alla nave Eleonore della ong tedesca Lifeline, aè avvenuto un nuovo sbarco “autonomo”. A Cala Spugne è giunto in queste ore uninche trasportava circa 100tunisini. Appena hanno messo piede sulla terra ferma, gli stessi sono stati bloccati dalle forze dell’ordine e accompagnati presso l’hotspot di contrada Imbriacola. Insomma, il fenomeno di barchini o barconi autonomi che riescono ad entrare in acque italiane ed a sbarcare in maniera completamente autonoma non si arresta. Con queste modalità, gli arrivi settimanali sono più numerosi rispetto ai carichi umani trasportati dalle ong.Pozzallo: arrivata la CassiopeaIntanto, nel porto di Pozzallo è arrivata la nave della Marina Militare “Cassiopea”. A Bordo vi erano i 29intercettati mentre stavano viaggiando a bordo di un ...

Agenzia_Italia : La #Eleonore aveva fatto rotta verso #Pozzallo nonostante il divieto di ingresso. A #Lampedusa 100 tunisini è sbarc… - raffyfw1973 : RT @fulviogiuliani: Lo so, mi ripeto, ma come non farlo? Mentre facciamo i duri e puri con la #eleonore e la #marejonio, questa mattina a P… - Destradipopolo : ALTRI 100 #migranti ARRIVATI A #Lampedusa SU UNA BARCA STRACOLMA APPRODANO A #CALASPUGNE E NON TROVANO NESSUN MART… -