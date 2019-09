Belen Rodriguez | un Senza veli monumentale su Instagram Le mani non bastano | i fan perdono

Belen Rodriguez e il post hot che fa impazzire i fan : «Togli le mani che fai più like!» : Belen Rodriguez dopo delle lunghe vacanze in famiglia si prepara, assieme al marito Stefano De Martino, alla prova televisiva della 62esima edizione del Festival di Castrocaro, in onda martedì...

Festival di Castrocaro con Belen Rodriguez e Stefano De Martino su Rai 2 il 3 settembre : La finale dell’edizione 62 del Festival di Castrocaro in diretta su Rai 2 il 3 settembre Belen Rodriguez e Stefano De Martino alla guida della serata, Simona Ventura presidente di giuria, ospite Gigi D’Alessio Il Festival di Castrocaro si rilancia e arriva in tv in prima serata in diretta su Rai 2 e Rai Radio 2 martedì 3 settembre dalle 21:20. A condurre la 62esima edizione ci saranno Belen Rodriguez e Stefano De Martino, per la ...

Belen Rodriguez si sbottona su Instgram e regala i fan caldissime emozioni : La temperatura si alza grazie all'ultima foto che Belen Rodriguez ha pubblicato su i social tanto da totalizzare più di 300mila like. Chi è la vera regina di erotismo e sensualità? La risposta è molto semplice. Belen Rodriguez ad oggi è un’icona del mondo dello spettacolo e dei social, capace di emozionare i fan con una semplice foto pubblicata su instagram. E dopo gli scatti bollenti dalla sua vacanza con Stefano de Martino, la ...

Andrea Iannone - gaffe (terribile) su Belen Rodriguez e Giulia De Lellis : Andrea Iannone è il protagonista di una terribile gaffe su Belen Rodriguez e Giulia De Lellis avvenuta su Instagram. La coppia è sbarcata in questi giorni a Venezia per la Mostra del Cinema e ha documentato tutto su Instagram, fra selfie, foto in barca e baci appassionati. I follower hanno apprezzato molto e, oltre a tanti commenti positivi, ne sono apparsi anche alcuni dedicati a Belen Rodriguez, ex fidanzata del pilota di MotoGp. “Mi ...

Belen Rodriguez stende tutti in topless : camicetta sbottonata e seno da urlo : Torna ad alzare il livello dei suoi post su Instagram Belen Rodriguez, che dopo le tantissime foto con protagonisti il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago, i panorami marini e naturali, i paesaggi stupendi e i quadretti famigliari, ha deciso di tornare su canali più sensuali, bollenti e sexy. L’ultima immagine che campeggia sulla sua pagina Instagram la vede infatti protagonista di un bianco e nero folle.\\ La showgirl argentina ...

Belen Rodriguez incanta con un topless in bianco e nero : Nuova immagine hot di Belen Rodriguez, che stupisce tutti con uno scatto artistico in bianco nero dove cela un prorompente topless coprendolo con le sue mani. Belen Rodriguez è considerata una delle donne più belle della televisione italiana e i numeri raggiunti su Instagram non fanno che avvalorarlo. La showgirl argentina è particolarmente apprezzata per sue doti estetiche, che lei ama mettere spesso in evidenza per la gioia ...

Belen Rodriguez si scopre e infiamma Instagram - l’ultimo gesto della showgirl : Stefano De Martino e Belen Rodriguez sempre più affiatati dopo il ritorno di fiamma Belen Rodriguez ha ritrovato senz’altro la sua felicità dopo il ritorno di fiamma con Stefano De Martino e di questo non possiamo che essere felici, visto che i due sono genitori del piccolo e stupendo Santiago che – come ogni bambino […] L'articolo Belen Rodriguez si scopre e infiamma Instagram, l’ultimo gesto della showgirl proviene da ...

Stefano De Martino fa un annuncio importante con Belen Rodriguez : Stefano De Martino e Belen Rodriguez fanno un invito speciale sui social C’è stato un tempo in cui Stefano De Martino era il ‘fidanzato di’, il ‘marito di’ e il ‘ballerino di Amici’. Adesso il bel partenopeo si è ritagliato un suo spazio in televisione nelle vesti di conduttore, diventando un volto Rai e ancor prima di Real Time. Non c’è dubbio che De Martino ha acquisito carisma e sicurezza, ...

Marcello Sacchetta chiarisce su Stefano De Martino : 'Non è colpa di Belen Rodriguez' : In queste ultime settimane si è molto parlato del rapporto tra Marcello Sacchetta e Stefano De Martino, i quali hanno condiviso assieme l'esperienza da conduttori del daytime di Amici. E proprio grazie a quell'esperienza, i due ballerini avevano stretto un rapporto fortissimo dal punto di vista umano, come testimoniavano gli svariati video che li vedevano protagonisti assieme. Tuttavia da un po' di tempo i due non si vedono più in coppia e i fan ...

Belen Rodriguez - Stefano De Martino : "Non abbiamo più voglia di discutere - la famiglia viene prima di tutto" : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo 'La Notte della Taranta', il prossimo 3 settembre, saranno i conduttori della nuova edizione del 'Festival di Castrocaro', in onda in prima serata, su Rai2. Dopo la ritrovata armonia di coppia, moglie e marito hanno deciso di consolidare il proprio legame anche dal punto di vista professionale riscuotendo un buon successo e discreti consensi anche da parte dei fan: Non abbiamo più voglia di ...

Belen Rodriguez sarebbe in dolce attesa di una bambina : i fan non avrebbero dubbi (RUMORS) : Dopo alcuni giorni di silenzio, il gossip su una presunta gravidanza di Belen Rodriguez è tornato più prepotente di prima. Stefano De Martino e Belen non hanno mai nascosto di voler allargare la famiglia per regalare un fratellino o una sorellina a Santiago. Lo stesso conduttore di Made in Sud in una vecchia intervista, aveva confidato di aver 'avviato i lavori'. D’altro canto anche la conduttrice argentina, ha ammesso di voler diventare mamma ...

Belen Rodriguez - presunta gravidanza : i fan cercano conferma in una foto - nulla di certo : Belen Rodriguez è sempre stata al centro dell'attenzione nelle notizie di gossip, soprattutto in questo periodo. Infatti, la showgirl e modella argentina è stata aspramente criticata in seguito a La notte della Taranta. La donna ha condotto lo spettacolo sul ballo pugliese assieme al marito Stefano De Martino. Tuttavia, negli ultimi tempi i giornali e le riviste non fanno altro che parlare della sua presunta gravidanza. I sospetti sono nati da ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - secondo figlio e matrimonio in arrivo? : "Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano". Le parole che Antonello Venditti cantava in Amici mai sembrano cucite addosso alla storia fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, tornati a fare coppia fissa dopo essersi separati ed aver intrapreso percorsi di vita autonomi. Ma se "l'amore è amore", si è destinati a tornare insieme, prima o poi. Rimasti sempre in buoni rapporti anche quando legati ad altri partner, ...

Belen Rodriguez e De Martino candidati alla conduzione del DopoFestival 2020 (RUMORS) : La conduzione di coppia che hanno fatto a La Notte della Taranta potrebbe non essere l'unica per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la rivista "Chi" sostiene che il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo starebbe pensando ai chiacchierati coniugi per il programma che va in onda subito dopo la manifestazione. L'argentina e il napoletano, dunque, restano in corsa per il DopoFestival 2020, con il quale dovrebbero cominciare ad ...