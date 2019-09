Atletica | niente match tra Europa e USA per Jacobs e Zoghlami | i due azzurri costretti al

Fonte : sportfair

(Di lunedì 2 settembre 2019) I due atleti italiani non hanno recuperato dai propri infortuni, per questo motivo salteranno ildi Minsk trae USA Due defezioni nel gruppo azzurro che parteciperà al-Usa di Minsk (Bielorussa) in programma lunedì 9 e martedì 10 settembre. In via precauzionale, nei 100 metri non gareggerà Marcell: lo sprinter delle Fiamme Oro non ha ancora risolto del tutto il problema muscolare all’adduttore che lo ha costretto a una settimana di stop dopo gli Europei a squadre di Bydgoszcz, e ha preferito rinunciare per procedere a un pieno recupero in vista dei Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre). L’altro forfait è quello di Osamanei 3000 siepi: l’azzurro dell’Aeronautica soffre di un fastidio al ginocchio sinistro e, a sua volta, ha scelto di non rischiare a poche settimane dalla rassegna iridata in Qatar. Di conseguenza, saranno sei gli ...

