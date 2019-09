Torino | rivolta al centro per rimpatri | rotte due falangi a un agente

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 1 settembre 2019) Nico Di Giuseppe Sassaiola nel Cpr di. Un marocchino aggredisce un poliziotto. Salvini: "Se il Pd ha nostalgia dell'invasione lo dica"nel Cpr (di permanenza per i) di. Un poliziotto è stato ferito alla mano: il referto medico parla di trenta giorni di prognosi. È successo la scorsa notte. Un marocchino, con precedenti per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, è stato arrestato. "Un ispettore di Polizia è stato ferito nel Cpr didurante unacon tanto di sassaiola: un marocchino con precedenti per resistenza e violenza a pubblico ufficiale gli ha rotto due. Trenta giorni di prognosi. L'immigrato è finito subito in carcere. È successo la scorsa notte e sono in corso ulteriori accertamenti. Solidarietà al poliziotto e a tutte le Forze dell'Ordine. Sono orgoglioso ...

Ateoman2009 : RT @PPinir: +++Rivolta nel cpr di #Torino: un #poliziotto è stato ferito alla mano (trenta giorni di prognosi). È successo la scorsa notte.… - Maryljacb : RT @PPinir: +++Rivolta nel cpr di #Torino: un #poliziotto è stato ferito alla mano (trenta giorni di prognosi). È successo la scorsa notte.… - PPinir : RT @PPinir: +++Rivolta nel cpr di #Torino: un #poliziotto è stato ferito alla mano (trenta giorni di prognosi). È successo la scorsa notte.… -