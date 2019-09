Seconda guerra mondiale | a 80 anni dallo scoppio il capo di Stato tedesco Steinmeier

Trovati due ordigni della Seconda guerra mondiale negli scavi di pompieri : si dovrà procedere alla rimozione : Sono stati Trovati questa mattina a Pompei due proiettili della seconda guerra mondiale. Con precisione il ritrovamento è avvenuto nell’area del cantiere di ‘riconfigurazione della scarpata e di restauro dell’Insula dei Casti Amanti‘ (alle spalle dell’area già indagata in passato). Lo rende noto la direzione del Parco archeologico di Pompei chiarendo che “il rinvenimento degli ordigni e’ avvenuto questa ...

Sub scomparsi a Isola delle Femmine - la storia del relitto Loreto affondato durante la Seconda guerra mondiale : Il mercantile venne colpito da un sottomarino inglese nell'ottobre del 1942: a bordo soprattutto progionieri indiani dell'esercito britannico catturati in Libia, di cui si impose il sacrificio per nascondere l'attività di controllo delle comunicazioni tedesche attraverso Ultra....

Un artista di Ubisoft ha immaginato una Seconda guerra Mondiale in cui l'URSS ha cancellato le leggi di spazio e tempo : Ben Nicholas è un artista 3D che lavora con Ubisoft Montreal ed ha collaborato anche nella creazione di design per Adidas. La sua arte è prevalentemente specializzata in scenari sci-fi, navicelle e tutto ciò che ha a che fare con la fantascienza.Il suo ultimo progetto personale di chiama KOM-44 e si basa su un futuro distopico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Nei suoi dipinti, la Guerra è terminata con un bombardamento da parte ...

Warsaw : l'RPG tattico ambientato durante la Seconda guerra Mondiale ha una data di uscita : Il publisher indie Gaming Company e lo sviluppatore Pixelated Milk hanno annunciato che Warsaw, un gioco di ruolo tattico ambientato nella Seconda Guerra Mondiale durante la rivolta di Varsavia del 1944, arriverà il 2 ottobre su PC via Steam.Inoltre, Warsaw è stato approvato dall'USK tedesco (German Entertainment Software-Regulation Body) da 16 anni in su nel suo processo di screening obbligatorio.Questo rende Warsaw il primo videogioco polacco ...

Days of War : lo sparatutto multiplayer in prima persona ispirato alla Seconda guerra Mondiale arriverà all'inizio del prossimo anno : I fan degli sparatutto sulla Seconda Guerra Mondiale hanno motivo di festeggiare mentre imbracciano le armi e scelgono se combattere per le forze Alleate o dell'Asse nella versione completa dello sparatutto in prima persona multiplayer online Days of War, che arriverà all'inizio del prossimo anno. Sviluppato da Driven Arts e pubblicato da Graffiti Games, Days of War espande le azioni a squadre ravvicinate e basate su team dei classici sparatutto ...