Il Joker sociale di Joaquin Phoenix è da Oscar

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 31 agosto 2019) Esplode la rabbia degli incazzati, dei marginali e degli invisibili, a Gotham City infuria la guerra civile dei poveri, che indossano, come un simbolo, la maschera da clown. Ilè uno di loro, uno dei tanti, quello però che, involontariamente, li ha ispirati. Siamo verso il finale di “”, il film di Todd Phillips che tutto è tranne il cinecomic annunciato, lo spin-off sul più iconico avversario di Batman mitizzato dalla DC Comics. Quello in concorso a Venezia è un fosco, potente dramma. Ed è ufficiale:è il più grande attore vivente.L’Arthur Fleck-di(che guarda caso non ha mai letto fumetti) volta pagina sulle ultime carismatiche incarnazioni di Jack Nicholson, Heath Ledger (premiato con l’postumo) e Jared Leto, per trascinarci in un viaggio oscuro ...

