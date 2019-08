Grande Fratello | Ambra e Kiko | “Ci siamo scambiati un pegno d’amore”

Grande Fratello - Erica Piamonte fatta a pezzi su Instagram : "Sei vuota - solo c**o e t**e" : L'ex gieffina Erica Piamonte è stata massacrata su Instagram dai suoi follewer. A quanto pare i suoi fan sarebbero stufi di vedere la loro finalista del Grande Fratello, postare continuamente sul social foto che la ritraggono con il lato B spiattellato in primo piano, o ostentare le sue vacanze. Leg

Grande Fratello - Cristian Imparato irriconoscibile : uscito dalla casa - metamorfosi fisica : Cristian Imparato, noto ai molti per la sua partecipazione al Grande Fratello - in onda su Canale5 - è finalmente riuscito a raggiungere la pace con se stesso, ottenendo la forma fisica da tempo agognata. Già nella casa di Cinecittà infatti, il cantante aveva raccontato che, per problemi di salute,

“Chiama Rocco Siffredi!”. Erica Piamonte stavolta esagera : nuova polemica ‘bollente’ per l’ex Grande Fratello : Il nome di Erica Piamonte torna in prima pagina, torna ad assediare le colonne dei giornali di gossip. Il perché? Una nuova polemica scatenata sui social. stavolta non centra niente il rapporto, particolarissimo, con Taylor Mega e le relative voci di un possibile ‘fidanzamento’. No, stavolta a finire nell’occhio del ciclone è un nuovo post rovente, uno di quelli in cui la mercanzia dell’ex Gieffina viene messa in mostra in maniera ...

Grande Fratello - Morgan "pugnalato". Chi è il nuovo uomo della sua ex Jessica Mazzoli : colpo al cuore : Da tempo si rincorrono rumors secondo i quali l'ex di Morgan, Jessica Mazzoli, lanciata nel mondo dallo spettacolo dal talent Sky X Factor, dove ha conosciuto il cantante, avrebbe ritrovato l'amore con l'ex gieffino Biagio D'Anelli. Finalmente i due sono usciti allo scoperto. Leggi anche:Morgan, ma

Vuelta a España 2019 - Jesús Herrada : “Ho colto questa Grande opportunità. Dedico la vittoria a mio fratello José” : Dopo una lunghissima fuga, un finale sofferente, e una tattica a dir poco perfetta, Jesús Herrada fa sua la sesta tappa della Vuelta a España 2019 da Mora de Rubielos ad Ares del Maestrat. Il ventinovenne catalano, al suo quindicesimo sigillo in carriera, il sesto stagionale, conquista così la sua prima vittoria in una grande corsa a tappe, e soprattutto in quella di casa. Un trionfo che ha il sapore della vendetta per il portacolori della ...

Grande Fratello - Francesca De André ha un nuovo corteggiatore? : L'ex fiamma di Gennaro Lillio avrebbe un corteggiatore top secret, dopo aver partecipato al Grande Fratello 16. Molti la ricordano come l'indiscussa protagonista del Grande Fratello 16. Intanto, Francesca De André sta facendo parlare di sé, per via di alcune indiscrezioni sul suo conto trapelate nel nuovo numero del settimanale Oggi, in uscita in data odierna.\\ E, secondo la summenzionata fonte, l'ex gieffina potrebbe voler cedere ...

Daniele Dal Moro - messaggio su nuova vita e vittoria Grande Fratello : Grande Fratello news, l’incredibile avventura di Daniele Dal Moro al Grande Fratello: non ha mai pensato alla vittoria Daniele Dal Moro è ritornato a pubblicare dei messaggi importanti su Instagram: confida spesso ai suoi follower momenti della sua vita, racconta quello che gli è accaduto in passato (senza dire mai troppo) e adesso ha parlato […] L'articolo Daniele Dal Moro, messaggio su nuova vita e vittoria Grande Fratello proviene ...

Loredana Lecciso in lizza per il Grande Fratello Vip? Parla Al Bano : GF Vip: Al Bano dice la sua su un’eventuale partecipazione della Lecciso al reality La quarta edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe iniziare a Novembre. Tuttavia sono già circolati diversi rumor on line sui vari vip che gli autori del reality condotto da Alfonso Signorini avrebbero contatto per proporre loro di entrare nella casa più spiata dagli italiani. E tra questi uno dei nomi più gettonati è stato sempre quello di Loredana ...

Grande Fratello Vip - tra i possibili concorrenti anche Mariano e Lorenzo di Uomini e donne : Stanno per riaprirsi le porte della casa del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show di Canale 5 che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini. Dopo tre edizioni di successo condotte da Ilary Blasi, ecco che quest'anno le redini del reality show passeranno nelle mani del direttore di 'Chi'. E ovviamente la squadra di autori del GF Vip sta già lavorando per mettere a punto quello che sarà il cast della prossima edizione: tra i nomi ...

Al Bano : "Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip 4? Dove c'è lavoro - c'è speranza" : Al Bano, intervistato dal settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha risposto, alla propria maniera, sul rapporto con l'ormai ex compagna (e mamma dei suoi figli, Jasmine e Bido), Loredana Lecciso che, quasi sicuramente, parteciperà alla quarta stagione del 'Grande Fratello Vip', condotto, a settembre, dal direttore Alfonso Signorini, in prima serata, su Canale 5: Se si parla con me bisogna chiedermi di me, perché di altre persone ...

Grande Fratello : Francesca De André ha un corteggiatore ricco e focoso : Ultime news su Francesca De André dopo il Grande Fratello 16 Svolta sentimentale nella vita di Francesca De André, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Da qualche settimana la figlia di Cristiano De André è tornata single: è finita dopo pochi mesi la storia d’amore con Gennaro Lillio, modello napoletano conosciuto proprio […] L'articolo Grande Fratello: Francesca De André ha un ...

Grande Fratello Vip 4 : Lorenzo Riccardi e Mariano Catanzaro ex di U&D forse nel cast : Manca ancora un bel po' al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ma i siti di gossip stanno già riportando le prime indiscrezioni sui personaggi famosi che potrebbero approdare al reality show. Ad esempio, da tempo si parla di un probabile inserimento nel cast dell'ex tronista Lorenzo Riccardi. Inoltre in queste ultime ore Novella 2000 ha riportato che tra i papabili concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini ci sarebbe anche ...

Grande Fratello Vip : Mariano Catanzaro nel cast? Le sue parole : Mariano Catanzaro concorrente del Grande Fratello Vip? Le sue dichiarazioni Fervono i preparativi per la quarta edizione del Grande Fratello Vip che andrà in onda, a differenza degli anni scorsi, dalla metà novembre. Alla conduzione di Ilary Blasi è subentrato Alfonso Signorini: Lady Totti sarà impegnata a settembre con Eurogames, la nuova versione di Giochi senza Frontiere. Ancora non ci sono notizie certe, ma soltanto indiscrezioni, su quello ...

Angelo Sanzio - che fine ha fatto il Ken umano italiano del Grande Fratello : Angelo Sanzio, conosciuto come Il Ken italiano, è diventato un’icona trash/pop grazie alle sue costanti partecipazioni ai salotti di Barbara D’Urso e al Grande Fratello. Famoso per la sua idolatria nei confronti di Rodrigo Alves, con il quale è stato a strettissimo contatto proprio durante la breve permanenza di quest’ultimo nella casa del Grande Fratello VIP, il Ken italiano è intervenuto chirurgicamente principalmente sul proprio viso e non ...