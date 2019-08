Caso Icardi | l' argentino va allo scontro totale | azione legale contro l' Inter

Inter – ‘Caso Icardi’ - parla il legale di Maurito : “vi pare possibile che in due mesi di preparazione non abbia mai fatto un’amichevole?” : L’avvocato di Mauro Icardi fa chiarezza dopo la mossa del calciatore argentino di fare causa all’Inter La notizia era nell’aria da tempo, ma in pochi credevano che Mauro Icardi sarebbe stato davvero capace di agire per vie legali contro la ‘sua’ Inter. Il calciatore argentino non ha accettato la decisione del club, e dell’allenatore, di escluderlo dal progetto e quindi ha deciso di fare causa ...

Inter – “Caso Icardi” - che stoccata di Conte : il tecnico nerazzurro vuole restarne fuori : Antonio Conte, la stoccata a gli aspetti importanti su cui concentrarci: le parole del tecnico dell’Inter dopo la mossa shock di Icardi Nella serata di ieri una notizia shock ha lasciato sconcertato tutto il mondo nerazzurro: Icardi ha deciso di fare causa all’Inter, chiedendo un risarcimento di 1,5 milioni di euro ed il reintegro. Una mossa incredibile e sorprendente. “E’ stato fatto tutto nella maniera più ...

Calciomercato Inter - Marotta torna sul Caso Icardi : “sono ottimista per concludere questa telenovela dell’estate” : L’amministratore delegato dell’Inter si è soffermato nuovamente sul futuro di Icardi, sottolineando di essere ottimista circa un positivo epilogo L’Inter conta di chiudere a breve la telenovela Icardi, dopo l’apertura arrivata ieri dal giocatore e dalla sua agente circa la possibilità di un trasferimento. Nella giornata di oggi i contatti sono proseguiti per trovare la giusta sistemazione all’argentino, ormai ...

Calciomercato Inter - Zanetti si sofferma sul Caso Icardi : “la situazione non è cambiata - può partire in prestito” : Il vicepresidente dell’Inter ha parlato del caso Icardi da Montecarlo, dove era presente per i sorteggi dei gironi di Champions League Continua a tenere banco in casa Inter la situazione relativa a Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto tecnico della società nerazzurra. Nonostante la linea dura del club, l’argentino non ha nessuna intenzione di fare le valigie, rifiutando tutte le destinazioni finora presentategli. Piero ...

Calciomercato Inter - l’ultima soluzione al Caso Icardi si chiama Napoli : l’argentino però ‘minaccia’ le vie legali : Il club del presidente De Laurentiis non ha perso ancora le speranze per Icardi, ma l’argentino sembra avere in mente tutt’altra soluzione Il caso Icardi non accenna ad avviarsi verso una soluzione, anzi. L’Inter resta in mezzo al guado, certa dell’estraneità al progetto dell’argentino, ma ignara su quale possa essere la via d’uscita di questo tunnel senza fine. Claudio Grassi/LaPresse L’incontro ...

Il Caso Icardi complicato come le trattative per il governo : Divergenze parallele Icardi come il governo. complicato fare squadra. Trattare, trattare, trattare. Si procede per sfiancamento. Il bebé ex interista vorrebbe tornare a casa, dove la bella Wanda Nara ha i suoi interessi, ma preferisce, se davvero non si può, andare alla Juve e, se proprio anche questo non è fattibile, dirottare su Napoli. I 5 stelle vorrebbero, tutte o in parte, che niente fosse successo, ma il fatto è successo, e allora si ...

Caso Icardi - Bucchioni : “ADL ha fatto di tutto ma c’è un problema. Ora tutto su James Rodriguez e Llorente” : Caso Icardi: “ADL ha fatto di tutto ma c’è un problema. Ora tutto su James Rodriguez e Llorente”. È quanto scrive il collega Enzo Bucchioni nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com Caso Icardi: “ADL ha fatto di tutto ma c’è un problema. Ora tutto su James Rodriguez e Llorente”. È quanto scrive il collega Enzo Bucchioni nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, di cui vi proponiamo alcuni ...

Galliani : “Caso Icardi? Nel calcio c’è troppo maschilismo. Se potessi - lo prenderei subito…” : Uno dei temi caldi da un po’ di mesi a questa parte è quello che riguarda Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto Inter e con un futuro tutt’altro che certo. Sulla questione è intervenuto l’amministrato delegato del Monza Adriano Galliani, che ha detto la sua al Corriere della Sera. “Tutto è stato amplificato dal maschilismo che governa il mondo del calcio. Se parla Wanda si scatena un uragano, ma se grandi agenti ...

Galliani : “Il Caso Icardi è amplificato dal maschilismo che governa il mondo del calcio” : Il Corriere della Sera intervista Adriano Galliani. Il Monza di Berlusconi (di cui è amministratore delegato) affronterà oggi la Fiorentina in Coppa italia. Per Galliani vuol dire tornare in uno stadio di serie A dopo 861 giorni. Galliani parla della sua passione per il Milan, rimasta immutata nonostante non ricopra più cariche nel club, delle prospettive del Monza e del suo impegno per far crescere la squadra: “Telefono a Finotto con lo ...

Inter - ‘Spillo’ Altobelli sul Caso Icardi : “se il 3 settembre…” : Sono ore caldissime in casa Inter, il club nerazzurro non riesce a regalare il nuovo attaccante ad Antonio Conte ed in più deve fare i conti con il caso Icardi che sembra di difficile soluzione. Arriva l’analisi di Spillo Altobelli in un’Intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. «Ma che avrà fatto di così grave questo ragazzo?». “Le prime amichevoli con Conte in panchina mi sono piaciute, ma è inutile negarlo: ...

Caso Icardi - Bucchioni : “Inter - ultimatum al giocatore : se non accetta offerte - finirà così…” : Caso Icardi, Bucchioni: “Inter, ultimatum al giocatore Il Caso Icardi continua a far discutere, con l’ Inter che vorrebbe cedere il giocatore che invece non sembra avere nessuna intenzione di fare il gioco della sua attuale società. Maurito ed il suo entourage hanno finora rifiutato tutte le offerte arrivate, una situazione che di fatto, tiene bloccato il mercato dei nerazzurri. Le pretendenti sono Juve, Napoli e Roma, senza ...

Inter – Caso Icardi - parla Marotta : “su di lui ci siamo espressi in modo esplicito” : Beppe Marotta e la situazione di Mauro Icardi: le parole dell’ad dell’Inter sul calciatore argentino Mauro Icardi non ha ancora trovato un posto per il suo futuro, dopo le manifestazioni dell’Inter di non volerlo più coinvolgere nel progetto nerazzurro. Proprio del ‘Caso Icardi’ ha parlato oggi Beppe Marotta a margine della presentazione dei calendari di Serie A: “tempistiche per risolvere la situazione ...

Inter - Zhang stufo del Caso Icardi : non sarà ceduto per meno di 60 milioni : La questione Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il futuro del centravanti argentino, infatti, potrebbe essere strettamente legato anche alle prossime mosse di mercato della società nerazzurra. Il giocatore non ha seguito la squadra in tournéé in Asia, restando a Milano facendo un lavoro specifico per cercare di rimettersi in forma. Durante il ritiro a Lugano, infatti, è sembra in ritardo di condizione rispetto ai propri ...

Rinaudo : “Icardi ha fame di rivincita - farebbe al Caso del Napoli” : Leandro Rinaudo, ex difensore del Napoli è intervenuto nella trasmissione Marte Sport Live. Le sue parole : “Icardi è un elemento che ti consente di alzare l’asticella, non solo per le qualità, ha fame di riscatto dopo la stagione vissuta e le motivazioni saranno massime. Il Napoli si sta muovendo per allestire una squadra competitiva in Italia e in Europa. Lo scorso anno il Napoli non ha fatto mercato perché Ancelotti doveva ...