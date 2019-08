Sky | Il Napoli ha chiuso per Llorente

Sky – Costacurta : “Il Napoli sarà la sorpresa della Champions League - ha un vantaggio” : Il Napoli nel gruppo E sarà in compagnia di Liverpool, Salisburgo e Genk. Alessandro Costacurta ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Il Napoli può essere la sorpresa della Champions League, ha l’esperienza dell’anno scorso, ha Carlo in panchina. Poi ha preso Lozano, per me è già più forte di tutti quelli che ci sono davanti e vedremo chi tirerà fuori Carlo”. 2) Napoli 3) SALISBURGO 4) GENK PER LEGGERE TUTTE ...

Sorteggio Gironi Champions (Juventus - Napoli - Inter - Atalanta) : diretta Italia 1 - Sky e Eurosport : Liverpool, Real Madrid, Bayer Leverkusen (diretta Italia 1, Sky Sport ed Eurosport); oppure Manchester City, Real, Lipsia. Sono i peggiori accoppiamenti possibili per Atalanta e Inter, che come Juve e Napoli aspettano di conoscere dal Sorteggio Uefa i loro Gironi Champions. Chi sarà il successore del Liverpool? Esaurita la fase dei preliminari, la...

Juventus-Napoli : partita visibile in streaming e tv su Sky Sport Serie A il 31 agosto : Sabato 31 agosto, alle ore 20.45, all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big-match tra Juventus-Napoli. Siamo solo alla seconda giornata di campionato e già due favorite allo scudetto 2019/2020 si dovranno affrontare. Entrambe le compagini sono reduci da un trionfo nel primo turno di Serie A, ma questa sfida si preannuncia delicata e spettacolare. L'intero evento sarà visibile in tv, ma anche in streaming online su Sky. Dove vedere ...

Sky – Napoli - speranza Icardi : spunta una nuova deadline. Hysaj ai saluti : Napoli, speranza Icardi: spunta una nuova deadline dopo rumors e voci a meno di una settimana dalla chiusura ufficiale del calciomercato SKY – Napoli, speranza Icardi: spunta una nuova deadline. Non è ancora chiusa, quindi, la pista che porta all’ attaccante argentino di proprietà dell’ Inter. Il club partenopeo continua a lavorare per cercare di chiudere una trattativa fatta di proposte ed offerte che vanno avanti ...

Sky Sport : “Momenti decisivi per il nuovo attaccante del Napoli - le ultime” : Secondo la redazione di Sky Sport, ci sarebbero importanti novità riguardanti il prossimo attaccante del Napoli: “Il Napoli aspetterà Mauro Icardi fino a domani. L’argentino dopo l’arrivo di Alexis Sanchez è più che mai fuori dal progetto, potrebbe ripensarci e accettare il Napoli. Llorente vuole il Napoli ma non vuole sentirsi un ripiego. Sono momenti decisivi per il futuro del nuovo attaccante del Napoli, le prossime 48 ...

Juventus-Napoli - Serie A : partita in tv e in streaming su Sky sabato 31 agosto : La 2ª giornata di Serie A proporrà il big match tra Juventus e Napoli. Il prossimo turno di campionato vedrà affrontarsi le principali indiziate per la vittoria dello scudetto. I bianconeri riceveranno gli azzurri all’Allianz Stadium di Torino sabato 31 agosto 2019 alle ore 20.45. La diretta tv sarà trasmessa su Sky, mentre attraverso l’app di Sky Go si potrà guardare il match in streaming. La squadra di Maurizio Sarri, che non sarà in panchina, ...

Sky : non si può dire che gli episodi abbiano condizionato Fiorentina – Napoli : Un’avvio di campionato molto bello è il primo commento nel salotto di Sky che commenta la prima tra Fiorentina e Napoli. “La Fiorentina ha giocato i primi 30′ da Premier League, secondo Condò, complice la giovane età e questo ha costretto il Napoli che non era partito bene a darsi una mossa” Una prima giornata da manuale per Ambrosini: “Due allenatori che hanno in testa di voler far giocar bene le proprie squadre. ...

Al Franchi va in scena Fiorentina-Napoli : diretta su Sky Sport : Il calendario della prima giornata di Serie A propone una sfida tra due squadre a cui l’entusiasmo non manca di certo: Fiorentina-Napoli. Entrambe sono reduci da un calciomercato che ha regalato “colpi” importanti, Ribery e Boateng per i viola, Lozano per gli azzurri, giusto per citare alcuni nomi. Ai viola, che nella scorsa stagione sono […] L'articolo Al Franchi va in scena Fiorentina-Napoli: diretta su Sky Sport è ...

Fiorentina-Napoli : in TV e streaming online solo su Sky - sabato 24 agosto ore 20 : 45 : Ormai l'attesa è terminata e sabato 24 agosto 2019 inizierà nuovamente la stagione di Serie A 2019/2020. sabato sera alle ore 20:45 ci sarà il primo anticipo di questo nuovo campionato ed a scendere in campo saranno Fiorentina-Napoli. La partita sarà visibile su Sky Sport. La gara tra gli uomini di Carlo Ancelotti e Vincenzo Montella potrà essere seguita in diretta tv sui canali Sky e anche in streaming utilizzando sempre l'applicazione Sky ...

Allan a Sky : “Ho 4 anni di contratto col Napoli e non capisco perché parlare di mercato” : Allan: “Ho 4 anni di contratto col Napoli, se arriva una buona proposta altrimenti sono felice qui. Voglio vincere un trofeo. Battiamo la Fiorentina” In vista della sfida che impegnerà gli azzurri sabato contro la Fiorentina per la prima di campionato Allan ha parlato ai microfoni di Sky “È stata fatta una buona preparazione. Abbiamo ricaricato bene per la prossima stagione. Siamo pronti per il campionato, c’è sempre ...

Calendario Serie A - prima giornata 24 e 25 agosto : Napoli e Juve visibili solo su SkySport : Per tutti gli appassionati di calcio l'attesa sta per terminare. Questo fine settimana, infatti, tornerà l'appuntamento con il campionato di Serie A: tra sabato 24 e domenica 25 agosto, infatti, sono in programma le partite valide per la prima giornata di questa nuova stagione che come da tradizione si concluderà nel maggio 2020. Anche quest'anno i match del campionato si potranno vedere in diretta televisiva sui canali a pagamento di Sky e su ...

Sky – Il Napoli non aspetta più Icardi - si va verso la permanenza all’Inter : Continuano i no da parte di Icardi per il Napoli che non ha però più tempo di aspettare l’attaccante argentino. Secondo Gianluca Di Marzio si conferma la volontà di Mauro di restare a Milano e attendere che si apra la finestra di mercato di gennaio. Una decisione incomprensibile quella dell’attaccante che deciderebbe così di restare praticamente fermo per altri 4 mesi. De Laurentiis intanto ha deciso di non attendere oltre le ...

Sky : Visite mediche terminate per Lozano - in serata arriverà a Napoli : terminate le Visite mediche a Villa Stuart per il nuovo acquisto del Napoli Hirving Lozano, che si è prestato a più di un selfie con i tifosi presenti ad accoglierlo. In serata il messicano dovrebbe arrivare a Napoli. Manca ancora la firma del contratto ma c’è grande entusiasmo e aspettativa per vederlo in campo. Sky conferma che domani ci dovrebbe essere il primo incontro con l’allenatore Carlo Ancelotti, mentre Massimo Ugolini ...

Fiorentina-Napoli in tv e in streaming su Sky sabato 24 agosto : Fiorentina-Napoli sarà uno degli anticipi della prima giornata di Serie A 2019-20. La partita tra la squadra di Montella e quella di Ancelotti si giocherà, infatti, sabato 24 agosto 2019 e potrà essere seguita sia in diretta tv sui canali di Sky Sport, sia in diretta live streaming utilizzando la piattaforma Sky Go. Fiorentina-Napoli, ultime notizie e probabili formazioni Sia il Napoli, sia la Fiorentina per il match di sabato avranno a ...