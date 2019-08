Salvini sembrava invincibile | ma lo abbiamo mandato a casa dice Matteo Renzi

Fonte : agi

(Di venerdì 30 agosto 2019) “Io non sono tra quelli che stacca la spina: magari posso essere tra quelli che la spina l'ha attaccata, portando la corrente in un luogo in cui non c'era. Al governo che sta per nascere dirò: pensate a lavorare, non a inseguire i fantasmi”. Così Matteo Renzi in un'intervista a Il Messaggero nell'edizione cartacea. Il già segretario Pd ed ex premier è però contento di aver “messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a, che fino a qualche settimana fa” e vorrebbe “che questa fatica umana fosse riconosciuta”. E “paradossalmente chi lo ha capito meglio di tutti è stato, che non perde occasione per rimarcarlo” sostiene Renzi che sottolinea anche che nel caso specifico è stata una mossa in cui il Pd ha ritrovato “unità vera, faticosa ma vera”. Una mossa fatta “per evitare l'aumento dell'Iva e l'isolamento dell'Italia”. Quindi, ...

