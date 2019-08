Pluripregiudicato gambiano reagisce a un controllo | poliziotto ferito

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Federico Garau Lo straniero, scontato un anno di carcere con l'accusa di rapina, aveva già accumulato diverse denunce per spaccio di droga appena tornato libero. Sono 5 i giorni di prognosi per ilColto con le mani nel sacco dagli agenti della questura di Brescia, un giovane pusherha reagito in malo modo aggredendoli come una furia. Il responsabile, un 21enne, aveva già alle spalle oltre un anno di carcere, al quale era stato condannato a causa di una rapina di cui si era reso protagonista in Toscana. Il periodo trascorso dietro le sbarre, tuttavia, non dev'essere risultato utile come deterrente dato che, appena tornato libero, l'africano aveva già ricevuto delle denunce per spaccio di droga. Qualche giorno fa lo straniero è stato fermato per un, ma invece che accumulare un'ulteriore denuncia per il medesimo reato, è stato accusato anche ...