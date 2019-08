Juventus | Higuain verso una maglia da titolare contro il Napoli | Sarri non va in panchina

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 30 agosto 2019) Lasi è allenata questo pomeriggio in vista della garail. Per la sfida di domani in casa bianconera ci sono ancora alcuni dubbi di formazione e si risolveranno solo a poche ore dal fischio d'inizio del match. Per la partitailci sono ancora alcuni dubbi di formazione che verranno sciolti nelle prossime ore. In attacco si vala conferma di Gonzaloche sembra nettamente favorito su Paul Dybala. Intanto è stata ufficializzata la notizia dell'assenza indi Mauriziola sua ex squadra. Nel corso della settimana il tecnico ha assistito spesso alle sedute della sua Juve, ma questo pomeriggio è stato sottoposto a nuovi accertamenti per vedere come sta procedendo la guarigione dalla polmonite. In seguito a nuovi esami lo staff medico della Juve ha deciso che Mauriziodomani sera non potrà essere ine dunque ...

GoalItalia : Da esubero a titolare: la #Juventus rimette in vendita la maglia di #Higuain ???? - forumJuventus : #JuveNapoli domani ore 20,45. Formazioni GdS-CdS: 'Sarà 4-3-3 con Douglas Costa, Ronaldo e Higuain in vantaggio su… - forumJuventus : ?? Juve, i numeri di maglia per la stagione 2019/20 ?? Confermati i nuovi, ad Higuain la 21, a Pjaca la 15 ?? Resta li… -