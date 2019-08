Earth Defense Force 2025 e la prima stagione di Hitman protagonisti dei Games with Gold

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 30 agosto 2019) Qualche ora fa Microsoft ha annunciato la lista dei titoli che faranno parte deidi settembre, vediamoli insieme. Su Xbox One, gli abbonati al Livepotranno mettere la mani su: The Complete First Season, sarà disponibile dal 16 settembre al 15 ottobre mentresarà disponibile al download per Xbox One ed Xbox 360 dal 2 settembre al 16 dello stesso mese. Al momento potete ancora scaricare Gears 4 e Castlevania: Lords of Shadow (Forza 6 è disponibile fino al 15 settembre)."Otto anni dopo la sconfitta degli invasori alieni e la distruzione della Nave Madre, la Terra ha ritrovato molta dell'antica prosperità. Nelesplode una nuova emergenza con la scoperta di alieni e insetti giganti nelle profondità della Terra: i Razziatori si sono evoluti e sono più forti che mai. L'Defencedeve affrontare queste creature terribili ...

