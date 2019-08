Dark Crystal | La resistenza | la serie fantasy più bella di Avatar

The Dark Crystal : Age of Resistance : 5 cose da sapere : Ispirato al film fantasy cult del 1982 Dark Crystal, debutta il 30 agosto su Netflix Dark Crystal: La resistenza (in originale Dark Crystal: Age of Resistence) con dieci episodi dedicati alle creature fantastiche che popolano il mondo di Thra. L’aspetto più affascinante e curioso di questa nuova produzione è che tutti i personaggi appartenenti alle variopinte specie presenti nello show sono interpretate da marionette come nell’originale. Basato ...

