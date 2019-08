CorSport – Clamoroso Icardi | può andare via in prestito I dettagli

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 30 agosto 2019): puòvia in. L’ indiscrezione bomba arriva dalle pagine dell’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’: puòvia in. Botti di fine mercato in arrivo con uncolpo di scena che coinvolge l’ argentino più ambito sulla piazza. È l’ indiscrezione bomba lanciata dall’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’. “Uno spiraglio si è aperto. I 4 giorni che mancano alla fine del mercato stabiliranno se sarà sufficiente per spingerefuori dall’ Inter, oppure se, alla fine, la porta si chiuderà nuovamente. Intanto, almeno si è registrata una prima significativa svolta in una vicenda che si sta trascinando da mesi. L’ Inter, infatti, ha convinto Maurito a prendere in considerazione uno scenario del tutto nuovo, vale a dire una ...

