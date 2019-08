Ci atterremo al verdetto di Rousseau | chiarisce M5s

Fonte : agi

(Di venerdì 30 agosto 2019) "I gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle hanno un ruolo importante e stanno lavorando intensamente in questi giorni per definire un possibile programma di governo, nell'esclusivo interesse degli italiani, poi la parola passerà agli iscritti certificati della piattaformae ci, com'è ovvio, alla loro decisione". È quanto si legge sul Blog delle Stelle. "Il voto degli iscritti del Movimento 5 Stelle sulla piattaformaconta", legge sul Blog delle Stelle, "non è un vezzo, ma uno strumento che la nostra comunità politica si è dato per far arrivare nelle istituzioni la voce dei cittadini - si sottolinea - Ricordiamo a chi critica questo strumento che ogni eletto del Movimento, dai Comuni all'Europarlamento passando per Regioni e Camere, è un portavoce di queste istanze.conta perchè è parte integrante dei nostri ...

