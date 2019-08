Briatore dà lavoro ma è polemica Paga bassa | Volete reddito

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Francesca Galici Sta facendo discutere l'annuncio di Flavio, che cerca personale per il suo locale di Montecarlo. Gli utenti lamentano latroppoper il tipo die la sua posizione ma lui risponde Flavioha recentemente condiviso sui social un annuncio per una posizione lavorativa aperta in uno dei suoi locali di Montecarlo. Il post è stato condiviso sui profili dell'imprenditore ma ha immediatamente scatenato lasulla, secondo alcuni troppo. “Cipriani Montecarlo cerca un Economo serio da affiancare allo Chef ed al management di per ricevere la merce, registrare fatture, immettere ordini e tenere aggiornato il sistema di controllo del magazzino. Necessaria buona volontà, preferibile una conoscenza, anche di base, della lingua francese, e la capacità di utilizzo di Excel. Importante una persona ordinata e volenterosa. ...

AndreaMarroni : Certamente molti vedrebbero di buon occhio una alleanza chiara e trasparente con Forchielli PdC e Ministri dati ex… - giuvannuzzo : Cioè, #Briatore pubblica un annuncio di lavoro a #Montecarlo (non a Zagarolo eh), lo stipendio è di 2K €/mese. Qual… - Piergiulio58 : Flavio Briatore, l'offerta di lavoro non piace a tanti: stipendio troppo basso. -