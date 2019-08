Gli sviluppatori di Darq doneranno in beneficenza i guadagni di Epic Games Store | se

Boreal Blade è il nuovo titolo deGli sviluppatori di Trine ed è disponibile a sorpresa su Switch : Frozenbyte, lo studio finlandese noto per la serie Trine, ha appena annunciato e pubblicato il suo nuovo gioco, Boreal Blade, per Nintendo Switch. Descritto come un "gioco di combattimento corpo a corpo basato sul PVP", il titolo ha anche una demo gratuita che vi consente di provarlo prima di acquistarlo.Il trailer di annuncio mostra una buona varietà di arene, opzioni di personalizzazione del personaggio e, soprattutto, armi. Frozenbyte ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 svelano nuovi dettagli su companion - nemici e aree esplorabili a nuoto : Il lead quest designer di Cyberpunk 2077, Pawel Sasko, ha rivelato nuovi dettagli su companion, aree esplorabili, il sistema di loot e sull'alleato robot Flathead, Sasko ha affermato che a Night City ci sarà molto da esplorare, comprese le zone sotterranee. Ha aggiunto che il protagonista, V, sarà in grado di nuotare e questo dovrebbe permettere al personaggio di scoprire le aree più nascoste e quindi di trovare armi o potenziamenti più rari.I ...

Gli sviluppatori di Ion Fury non rimuoveranno i contenuti omofobi dal gioco : I creatori dello sparatutto Ion Fury non rimuoveranno il contenuto omofobo dal gioco, citando la censura.Ion Fury è stato oggetto di una forte polemica la scorsa settimana quando un utente ResetEra ha scoperto che i dipendenti dell'azienda avevano rilasciato commenti offensivi transfobici e sessisti su Discord.Lo studio di videogiochi Voidpoint ha affermato che questi commenti sono stati esclusi dal contesto. "Probabilmente dovresti fare le tue ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 parlano dell'applicazione della legge e delle aree ricche di Night City : Stando a quanto visto fino ad ora in Cyberpunk 2077, le aree di polizia e le aree benestanti di Night City sembrerebbero inesistenti. Le demo di gioco si sono svolte in alcuni dei quartieri meno fortunati della città, dove la povertà e la guerra tra bande dilagano.Parlando con USG alla Gamescom, il produttore di Cyberpunk 2077 Richard Borzymowski ha spiegato come le aree ricche differiscono da ciò che abbiamo visto finora. "Ci sono persone molto ...

Secondo Gli sviluppatori - Gears 5 sarà un passo avanti per quanto riguarda le microtransazioni : Il team di sviluppo di Gears 5 è sicuro che il gioco sarà all'avanguardia per quanto riguarda loot box e microtransazioni varie, gli sviluppatori hanno infatti assicurato un sistema di monetizzazione ma molto player-friendly e per nulla invasivo.Gears 5 non avrà infatti nessun sistema di loot box, tuttavia sarà presente un negozio in cui i giocatori potranno investire denaro reale in ferro, ovvero la valuta del gioco che potrà essere usata per ...

Monster Hunter World : Iceborne – Nuovo trailer e Video di aggiornamento deGli sviluppatori : Nella giornata odierna Capcom ha rilasciato un Nuovo trailer e un Video di aggiornamento da parte degli sviluppatori che rivelano tanti nuovi dettagli su Monster Hunter World: Iceborne, l’attesissima espansione del gioco Capcom più venduto di sempre: Monster Hunter: World. I due Video ci danno maggiori informazioni sui mostri che faranno la loro comparsa nel gioco: alcuni già conosciuti che ...

Gli sviluppatori di Ion Fury nell'occhio del ciclone per alcuni commenti transfobici e sessisti : Recentemente gli sviluppatori di Ion Fury sono stati criticati per aver fatto alcuni commenti discutibili all'interno del canale Discord. Il team in particolare si è scagliato contro le persone che decidono che i figli siano trans fin dalla nascita dando dei "malati di mente" a chi decide di ricorrere alla chirurgia di riattribuzione del sesso.Non solo: gli sviluppatori hanno inoltre contestato il fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ...

G2A : Gli sviluppatori di Subnautica rinunciano al risarcimento di 300.000 dollari : Unknown Worlds (gli sviluppatori di Subnautica) hanno recentemente accusato il controverso G2A di aver venduto oltre 30.000 dollari in forma di key rubate di Natural Selection, per questo motivo gli sviluppatori hanno chiesto un risarcimento di 300.000 dollari.A quanto pare però sembra che Unknown Worlds abbia deciso di rinunciare a tale somma, in quanto la stessa G2A ha risposto alle accuse, facendo notare che all'epoca dei fatti non esisteva ...

Gli sviluppatori di Need For Speed Heat promettono "più macchine - più personalizzazione e più sfide" : Dopo i numerosi rumor degli ultimi giorni, Need for Speed ​​Heat è stato finalmente annunciato con un trailer piuttosto ispirato agli anni '80, con i suoi luminosi colori al neon. Anche se non abbiamo ancora visto alcun gameplay, il creative director del gioco afferma che ci si può aspettare molto da questo nuovo capitolo della serie racing.Riley Cooper ha dichiarato nel comunicato stampa di annuncio di aver ascoltato il feedback dei ...

Dietro le quinte di MediEvil per PS4 nel nuovo video diario deGli sviluppatori : Sony Interactive Entertainment e Other Ocean hanno pubblicato un video diario degli sviluppatori che ci porta Dietro le quinte dell'imminente remake di MediEvil per PlayStation 4.Ecco alcune parole sulla produzione, tramite l'associate producer di Sony Interactive Entertainment, Nick Accordino:"Uno degli aspetti chiave del remake di un classico PlayStation uscito 20 anni fa come MediEvil, è stato quello di entrare nella testa del team di ...

Disponibile il nuovo Diario deGli sviluppatori per The Dark Pictures Anthology : Man of Medan : Il nuovo episodio del Diario degli Sviluppatori di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan è ora finalmente Disponibile. Nel filmato, riportato qui di seguito, potremo dare un'occhiata ed approfondire la seconda delle due modalità multiplayer del gioco: "Serata al Cinema".Nella modalità Serata la Cinema vivremo un'esperienza multiplayer online dino a 5 giocatori. In questa fantastica modalità potremo vestire i panni e controllare un diverso ...

Huawei punta suGli sviluppatori e annuncia traguardi e progetti : Nell'ambito della Huawei Developer Conference 2019, il produttore ha annunciato importanti traguardi per i servizi mobile. Ecco tutti i dettagli

Descenders : Gli sviluppatori affermano che le vendite sono quadruplicate grazie ad Xbox Game Pass : Come ben saprete, Xbox Games Pass è un servizio in abbonamento di Microsoft che vi permette di avere accesso ad una vasta libreria di giochi sempre in aggiornamento, secondo gli ultimi dati milioni di utenti lo stanno utilizzando ed aumentano sempre di più.Senza dubbio Xbox Games Pass permette agli utenti di risparmiare molti soldi, tuttavia pare sia conveniente anche agli stessi sviluppatori, in quanto possono utilizzarlo come mezzo per ...

Gli sviluppatori di Control puntano sull'esplorazione più che sulla rigiocabilità : Il game director di Control, Mikael Kasurinen, ha recentemente parlato dell'imminente gioco di Remedy in un nuovo post su PlayStation Blog, discutendo dei suoi segreti, dei puzzle e della natura generale del titolo basata sull'esplorazione e la scoperta."Questo gioco ha più enigmi di qualsiasi altro gioco che abbiamo fatto prima. Si tratta di noi che vogliamo creare un'avventura per il giocatore, un mondo pieno di mistero e meraviglia, con ...