Carlo Verdone ' Fentanyl? Droga dei giovani | io l' ho provata attenzione si muore!'

Carlo Verdone parla della nuova droga dei giovani : “Anch’io ho provato Fentanyl. È come essere in un batuffolo caldo” : “Io il Fentanyl l’ho provato“. A rivelarlo è Carlo Verdone che, nella serata in cui l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma lo ha premiato con l’iscrizione onoraria all’albo per le sue approfondite conoscenze mediche, ha raccontato la sua esperienza con questa potentissima droga, la stessa che ha ucciso lo chef italiano Andrea Zamperoni a New York. “Oggi ho letto sui giornali che il Fentanyl è la droga dei ...

Alfiero Alfieri morto - addio all’attore romano : recitò con Carlo Verdone in “Grande grosso e Verdone” : È morto a 78 anni l’attore dialettale romano Alfiero Alfieri. Era ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Allievo di Aldo Fabrizi, Alfieri è stato la storica spalla di Carlo Verdone: indimenticabili le sue interpretazioni in “Grande, grosso e Verdone” e nei panni del sacerdote di “Bianco, Rosso e Verdone” e “Viaggi di nozze”. Non solo, molto apprezzate dal pubblico sono state anche le sue versioni de ...

Venerdì Carlo Verdone diventerà cittadino onorario di Anzio : Roma – Il Consiglio comunale di Anzio all’unanimita’ ha approvato la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria all’attore, sceneggiatore e regista, Carlo Verdone. Venerdi’ 30 agosto Carlo Verdone sara’ ad Anzio per ricevere, dal sindaco Candido De Angelis e dal Consiglio comunale la cittadinanza onoraria e per incontrare i suoi nuovi concittadini. Alle 16, nella Sala Consiliare di Villa Corsini ...

Maledetto il giorno che t'ho incontrato/ Su Canale 5 il film di e con Carlo Verdone : Maledetto il giorno che t'ho incontrato in onda alle 16.30 su Canale 5 oggi 18 agosto. Il film è diretto e interpretato da Carlo Verdone.

Ferragosto al ‘Palo della Morte’ - Carlo Verdone ringrazia i fan : "Vi voglio bene" : L'attore e regista ha condiviso su Facebook un video per ringraziare i fan che si danno appuntamento il giorno di Ferragosto...

Carlo Verdone - l’imitazione del fan salentino è perfetta : “Ecco cosa mi ha detto”. Il video pubblicato dall’attore : “Ecco le parole precise che un signore, che era in un pullman per un viaggio turistico da Bari a Lecce, afferrandomi per un braccio, mi ha detto ad altissima voce”. L’attore Carlo Verdone ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un breve video, in cui imita un fan salentino incontrato in viaggio. Il risultato è esilarante L'articolo Carlo Verdone, l’imitazione del fan salentino è perfetta: “Ecco cosa mi ha ...

Bianco Rosso e Verdone/ Video - su Canale 5 il film di e con Carlo Verdone : Bianco Rosso e Verdone in onda su Canale 5 oggi, 4 agosto, a partire dalle ore 16.30. Nel cast oltre a Carlo Verdone anche Mario Brega e Lella Fabrizi

Edoardo Pesce si trasforma in Alberto Sordi : «Temo il giudizio di Carlo Verdone» : Al via le riprese tra Roma e Tivoli, la regia è di Luca Manfredi. L’attore: «Sono ateo ma una preghiera sulla sua tomba l’ho fatta. A lui»

Carlo Verdone - gag con l’imitatrice Francesca Manzini : il provino alla finta Monica Bellucci è esilarante : L’imitatrice e attrice Francesca Manzini ha pubblicato su Twitter una divertente gag con Carlo Verdone, che finge di fare un provino a Monica Bellucci. Il risultato è esilarante L'articolo Carlo Verdone, gag con l’imitatrice Francesca Manzini: il provino alla finta Monica Bellucci è esilarante proviene da Il Fatto Quotidiano.

Carlo Verdone in una foto da ragazzo dice avevo i capelli e mi innamoravo : Oggi Carlo Verdone è uno stimato attore, regista, sceneggiatore amatissimo dal pubblico e dalla sua Roma. Ma non è stato sempre così. Anzi. C’è stato un momento in cui Carlo Verdone non pensava a nulla di tutto ciò: il successo da attore era lontano, così come è lontana nel tempo la foto che lo ritrae nell’estate del 1968 ad Anzio. A parlare dello scatto amarcord è lo stesso Carlo Verdone: «Ero ad Anzio, il mio luogo di villeggiatura ...

Carlo Verdone in una foto da ragazzo ricorda il suo passato : Carlo Verdone è uno stimato attore, regista, sceneggiatore amatissimo dal pubblico e dalla sua Roma. Ma non è stato sempre così. Anzi. C’è stato un momento in cui Carlo Verdone non pensava a nulla di tutto ciò: il successo da attore era lontano, così come è lontana nel tempo la foto che lo ritrae nell’estate del 1968 ad Anzio. A parlare dello scatto amarcord è lo stesso Carlo Verdone: «Ero ad Anzio, il mio luogo di villeggiatura nel 1968. Avevo ...

Carlo Verdone - la foto da ragazzo : «Avevo i capelli - mi innamoravo e mi sentivo felice» : Oggi è nell'Olimpo del cinema italiano. Attore, regista, sceneggiatore amatissimo dal pubblico e dalla sua Roma. Ma non è stato sempre così. Anzi. C'è stato un...

Oscar 2020 - tra i membri dell’Academy ci sarà anche Carlo Verdone. E non solo… : Carlo Verdone e Lady Gaga. Ma anche Matteo Garrone, Toni Servillo, Jean-Louis Trintignant e Claire Foy. Questi sono solo alcuni degli 842 tra attori, registi, e maestranze tecnico/artistiche del cinema mondiale invitati ad aderire all’Academy of Motion Picture Arts, e quindi pronti a votare per i prossimi Oscar 2020. Lo rivela Variety segnalando che la metà degli 842 sono donne e che il 29% dei nuovi membri sono persone di colore. “Così facendo ...