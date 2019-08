WWF | 121 tartarughe nate sulla spiaggia di scoglitti in provincia di Ragusa

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Ben 121 tartarughine sono state protagoniste di un’incredibile schiusadi Kamarina a, indi, che lo scorso 7 agosto ha colto di sorpresa pescatori e bagnanti. Le prime neodi Caretta caretta sonodurante la notte e sono stati proprio i presenti ad accompagnarle verso il mare, evitando che si dirigessero verso la strada, attirate dalle luci. Non è tardato l’intervento della biologa, operatrice del progetto Life Euroturtles, Oleana Olga Prato, che insieme ai volontari della O.A. WWF Area Mediterranea Cirino Strano e Giombattista Di Giacomo, ha continuato a vegliare sul nido in attesa che tutte le uova si schiudessero, sempre con l’aiuto di turisti e residenti, che hanno garantito l’accesso in mare di tutte le piccole. Quest’anno sono stati 30 i nidi segnalati in tutta la Sicilia, e fra questi sono 23 quelli gestiti dal ...