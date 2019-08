Vela | Coppa del Mondo Enoshima 2020 | seconda giornata stravolta dal maltempo | in acqua

Fonte : oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2019)di gare complicatissima adcon il programma odierno che è stato stravolto a causa di una perturbazione che ha reso il campo di regata delle prossime Olimpiadi impraticabile per sette flotte su dieci. Le uniche classi scese inper portare a termine almeno una prova sono state Finn, RS:X maschile e femminile, con gli atleti che hanno dovuto fronteggiare delle onde da 2,5 metri con un vento che ha toccato punte di 30 nodi. Situazione di classifica invariata in tutte le altre classi con l’italia che oggi è rimasta a guardare in attesa di tornare ad essere protagonista nella prossima. Lo spagnolo Joan Cardona Mendez si è aggiudicato l’unica regata disputata dai Finn portandosi così in testa alla classifica con 4 punti, a pari merito con l’olandese Nicholas Heiner e con 5 punti di margine nei confronti del greco Ioannis Mitakis e del ...

