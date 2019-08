Ultimo duello Salvini-Di Maio | leghista contro scelte Colle

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 29 agosto 2019) Alva di scena l'ultima resa dei conti tra Matteoe Luigi Di. Poco prima delle 18:30, il capo del partito di via Bellerio entra nella Loggia della vetrata, al termine del secondo giro di consultazioni della crisi di governo.fa un'invettiva durissimail governo che si appresta a nascere, sostenendo che sara' guidato da un premier "scelto" al G7 di Biarritz, dopo che, in una diretta Facebook all'ora di pranzo, aveva parlato di esecutivo del "tradimento" ad opera di "venduti, sconfitti e disperati", e in un tweet aveva sostenuto che "non servono sondaggi per capire che la grande maggioranza degli italiani chiede di votare" mentre "negare questo diritto significa negare la democrazia". Al Quirinale, dopo il colloquio con Sergio Mattarella, il capo della Lega e' ancora piu' duro, se possibile: critica la decisione di dare spazio alla ricerca di un'altra ...

