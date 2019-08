Terribile frontale tra due auto | muore una donna di 47 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Incidente mortale nel pomeriggio del 27 agosto poco dopo le 17 a Visogliano, sul Carso triestino. A perdere la vita, nello scontrotra la suavettura, una Fiat 600, ed un’altra, è stata Solidea Savi, 47, residente a Malchina, località a poca distanza dal luogo dell’incidente. Laè deceduta sul colpo per i gravi traumi riportati. Sul posto i Vigili del fuoco di Opicina, personale sanitario del 118 che ha tentato una disperata rianimazione sul posto, e i Carabinieri di Aurisina. Per la 47enne Solidea Savi di Malchina, alla guida della Fiat, purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione operati dai sanitari del 118. I pompieri hanno provveduto a messo in sicurezza i mezzi incidentati, rimangono ancora sconosciute le cause che hanno provocato il sinistro. Non sono buoni gli ultimi numeri sugli incidenti stradali in ...

