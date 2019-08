Di Maio | dal flop alle Europee all’accordo «indicibile» col Pd Rivendicazioni e trappole

Fiorello - il gatto Matteo Salvini e il topo Luigi Di Maio : l'amarissima favoletta dal finale tragico : Qualche settimane Fiorello Rosario aveva postato delle storie sul suo profilo Instagram, commentando la crisi politica, e definendo Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rispettivamente il gatto e il topo. Il presentatore in queste ore ha pubblicato sempre sui social il sequel della 'favola'. Fiorello si

Crisi di governo : oggi 28 agosto incontro dem e M5s - poi Salvini e Di Maio dal Presidente : oggi ci sarà l'ultimo giro di consultazioni. Il Presidente Sergio Mattarella, incontrerà i "big": Matteo Salvini e Luigi Di Maio saliranno al Colle nel pomeriggio. Questa mattina alla Camera dei Deputati delegazioni del Partito democratico e M5s s'incontreranno nuovamente per sciogliere i diversi nodi che, al momento, impediscono la formazione di un governo giallorosso. Continuano trattative tra M5S-Pd Dopo l'ennesima frenata delle scorse ore, ...

M5S - rivolta contro Di Maio e i suoi : “Restino fuori dal nuovo governo” : Gli oppositori interni alzano la voce e avviano trattative parallele con esponenti del Pd. Prende quota il nome di Morra come figura di garanzia. E i fichiani zittiscono Di Battista

Ripartenza M5s-Pd - Conte toglie dal tavolo Di Maio al Viminale : "Mai chiesto" | Dem : "Passi avanti - non ci sono veti" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

Ripartenza M5s-Pd - P. Chigi toglie dal tavolo Di Maio al Viminale : "Mai chiesto" | Dem : "Passi avanti - non ci sono veti" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

La voce clamorosa dal Nazareno "Di Maio vuol far saltare l'accordo" : "Sono tre giorni che parliamo di contenuti, di programma e di agenda per il Paese. E sono tre giorni che ci rispondono: accettate Conte o non se ne fa niente". Così fonti qualificate del Partito Democratico molto vicine al segretario Nicola Zingaretti Segui su affaritaliani.it

La stabilità rosso-gialla passa dalle debolezze parallele di Zingaretti e Di Maio : Roma. Alla fine la mano se la sono tesa davvero: ché rimasti, come erano, impantanati a metà del guado, il rischio di restare travolti dalla corrente era grosso per entrambi. “La conferma di Giuseppe Conte è l’unica soluzione per rendere digeribile l’intesa a tutto il Movimento”, ha spiegato Luigi D

Crisi di governo - alle 18 nuovo incontro tra Di Maio e Zingaretti. Conte rientra dal G7 : Mattarella ha dato tempo ai leader fino a domani sera. Le posizioni di partenza: governo di discontinuità per il Pd, Conte premier e taglio dei parlamentari per il M5S

La mossa di Zingaretti nel fortino : sì a Conte - ma Di Maio fuori dal governo : Il segretario Pd rompe l’assedio e detta le condizioni: serve discontinuità. I renziani esclusi dai dicasteri

Governo - il Pd tentato dal Conte bis - Fico si chiama fuori. Di Maio : «No veti» : Il Movimento 5 Stelle, sull?onda dell?indicazione di Beppe Grillo, resta fermo su Conte premier, il Pd dice no, ma in realtà c?è più di uno spiraglio. Un...

Sarà Conte bis ma dal Governo fuori Di Maio e renziani : Il Conte bis si avvicina ma sola a determinate condizioni. Nicola Zingaretti chiede che Luigi Di Maio rimanga fuori dal

Giorgia Meloni - insulti sessisti su Facebook dall’ex brigatista Etro : “Ora basta - lo querelo”. Attacchi anche a Boschi - Renzi e Di Maio : “Ora basta. Lo querelo”. Giorgia Meloni si scaglia contro Raimondo Etro, 62 anni, condannato nel 1996 a 24 anni e 6 mesi per concorso nel sequestro e nell’omicidio di Aldo Moro e nell’eccidio della scorta. Alla base dell’azione legale annunciata dalla leader di Fratelli d’Italia, gli insulti social che l’ex brigatista le ha rivolto negli ultimi giorni. In uno degli ultimi post, quello che ha fatto ...

VISTI DAL PD/ Oddati : ecco i 4 nodi che Di Maio deve sciogliere : L'incontro di ieri Zingaretti-Di Maio visto da uno degli uomini più vicini al segretario del Partito democratico. Che mette in guardia Renzi

DALLA CINA/ Lao Xi : Zingaretti e Di Maio sono il nuovo asso di Salvini : Ieri Zingaretti e Di Maio si sono incontrati, ma il segretario Pd ha detto no alla proposta di Conte premier. La nuova alleanza di governo è già allo stremo