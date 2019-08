Calciomercato Inter | Alexis Sanchez è arrivato a Milano | adesso le visite mediche e la

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019) L’attaccante cileno èa Malpensa nel pomeriggio,si sposterà alla Clinica Humanitas per leIl primo giorno dida giocatore dell’è cominciato, il cileno infatti èquesto pomeriggio all’aeroporto diMalpensa, pronto per cominciare questa nuova avventura. Pantaloni verde scuro, maglietta bianca, giubbotto jeans grigio e cappellino in testa, l’ormai ex Manchester United ha voluto salutare da vicino i tifosi dell’prima di salire sull’auto e dirigersi alla clinica Humanitas di Rozzano per le. In serata poi è prevista la firma sul contratto, ultimo step prima dell’ufficialità.L'articololee la firma sul contratto SPORTFAIR.

