Quelli che vogliono denunciare Piero Angela e non solo per aver definito le scie

LETTURE/ Pericle - lezione di politica a Quelli che verranno : Pericle, 494-429 a.C., è stato uno dei maggiori uomini politici dell'Atene antica. Il suo "Epitafio" è ancora contemporaneo

Migranti - i dati del Viminale : nell’ultimo anno sbarchi diminuiti del 79 - 6%. Calano anche i rimpatri : dimezzati Quelli volontari : Calano gli sbarchi, scesi del 79,6%, ma Calano anche i rimpatri: dal 1 agosto del 2018 al 31 luglio del 2019 sono diminuiti dello 0,7% mentre quelli volontari si sono più che dimezzati. Il Viminale ha diffuso in occasione di Ferragosto il dossier con i dati di un anno di attività, in cui sottolinea come, stando ai suoi numeri, gli arrivi sono passati da 42.700 a 8.691. I rimpatri, invece, sono scesi da 6.909 a 6.962 e ancora più marcata è la ...

Reddito - Garavaglia : “Il 70% di Quelli che lo prendono non ne ha diritto”. Consulta Caf : “Numero esagerato - di quali dati parla?” : Nei giorni della crisi di governo riparte l’offensiva della Lega contro il Reddito di cittadinanza voluto dagli ex alleati M5s. Mentre Matteo Salvini chiede una “verifica” perché “ci arrivano centinaia di segnalazioni da parte di imprenditori che quest’anno non riescono ad assumere i lavoratori che avevano l’anno scorso”, il viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia, intervistato da Italia Oggi, sostiene che ...

Per tutti Quelli che non sanno combattere il male : La chiamavano guerriera. Tosta, combattente. Fino all’ultimo, e anche adesso, nei tanti messaggi di dolore e lutto condiviso, la chiamano così, sottolineano il suo non arrendersi fino alla fine. Molto spesso usiamo questo linguaggio di guerra, parlando del cancro: ammiriamo i combattenti, come Nadia, che aveva fatto della sua malattia una bandiera di resistenza e tenacia. Lo fanno in tanti, certo, ed è una lotta ...

Quegli esseri speciali che fanno le regole prima che Quelli che studiano - ci arrivino : Un sacco di anni fa quel genio assoluto della seconda metà del Novecento e di questi primi due decenni del nuovo millennio che risponde al nome di Douglas Coupland (torna presto a scrivere, ché abbiamo bisogno di te) ha dato alle stampe il romanzo Microservi. Essendo appunto un genio tratteggiava una società votata all'omologazione e in qualche modo alla digitalizzazione, raccontando la storia che in molti hanno ricondotto a quella allora ...

Pd - Quelli che dicono no all'inciucio : L’intervista con cui Matteo Renzi dice no al voto e propone un governo con Pd, M5s e Forza Italia innesca una lunga serie di reazioni nel partito, la cui linea - dettata dal segretario nazionale Nicola Zingaretti, - rimane quella del “al voto subito. “Governo tecnico per qualche mese, votato dal PD, dal M5s e Forza Italia. Per fare cosa? La manovra più dura degli ultimi anni. Prendere qualche mese per fare un partito? ...

I segreti di Prince Ecco i brani inediti e la sua versione di Quelli che "regalò" - : Antonio Lodetti Chi non ricorda la suadente melodia pop di Manic Monday portata al successo dalle Bangles? Non tutti però sanno che il brano è stato scritto da Prince ma c'è un colpo di scena. A tre anni dalla morte del Folletto di Minneapolis esce la sua versione di questo storico pezzo, così come le sue interpretazioni di tanti successi che Prince ha regalato a star del pop rock più o meno conosciute. Il disco si intitola ...

Tumore del colon e dieta : sintomi e cause del cancro all’intestino - gli alimenti da evitare e Quelli che ci proteggono : Il Tumore all’intestino comporta una crescita di cellule maligne nell’intestino crasso (cieco e colon), ovvero l’ultima parte dell’intestino, o nel retto. Per questo motivo è più frequente che si parli di Tumore al colon o di Tumore al retto. Esistono anche forme a partenza dall’intestino tenue ma sono molto rare. Il Tumore all’intestino – spiega in un approfondimento l’Humanitas Gavazzeni, ospedale polispecialistico privato di ...

Papa Francesco : “Il sovranismo isola e porta alle guerre. Sento discorsi che assomigliano a Quelli di Hitler. L’Europa va salvata” : Il sovranismo “è un’esagerazione che finisce male sempre: porta alle guerre“. Pericolosi anche i populismi: “Una cosa è che il popolo si esprima, un’altra è imporre al popolo l’atteggiamento populista. Il popolo è sovrano (ha un modo di pensare, di esprimersi e di sentire, di valutare), invece i populismi ci portano a sovranismi: quel suffisso, ‘ismi‘, non fa mai bene”. A dirlo è Papa Francesco in una lunga ...

Auto elettriche - a rischio i lavoratori meno qualificati. Ma per la Ue i posti creati nella nuova filiera saranno più di Quelli persi : Il centro studi tedesco Ifo è arrivato a ipotizzare che i posti a rischio in Europa siano addirittura 1,8 milioni su 3. La Commissione Ue è molto più ottimista, perché prevede che l’occupazione persa nella filiera delle macchine diesel e a benzina sarà recuperata nei comparti legati a quella che la sostituirà: dalla produzione di batterie alla componentistica tecnologica alle infrastrutture di ricarica. Quel che è sicuro è che la molto ...

Il Sud rallenta ancora - ma i motivi non sono Quelli che ci dicono. I luoghi comuni invece continuano a crescere : Il Mezzogiorno rallenta ancora. Il Paese non se la cava neanche bene. Le emergenze vere del Sud non sono affatto quelle che animano il dibattito politico ormai da anni (immigrati e altro). Questo e altro dicono le anticipazioni del Rapporto Svimez 2019, presentate oggi dal direttore Luca Bianchi e dal presidente Adriano Giannola, a Roma. Nel 2018 il Pil del Sud, secondo i dati Svimez, sarebbe cresciuto soltanto dello 0,6%, a fronte dello 0,9% ...

Reggio Calabria - l’inchiesta sulla cosca Libri. L’ex politico su Nicolò (FdI) : “Ha vinto con i voti di Quelli che hanno sotterrato suo padre” : “Sai qual è la differenza tra me e Riina? Che Riina li squaglia, li squaglia nell’acido, io me li porto a Cannavò, ho una ‘livara’ (albero di ulivo, ndr), li appendo là con una corda e una scimitarra. Ogni tanto gli taglio un pezzo e gli metto al cane. Questa è la differenza tra me e coso”. A parlare è il medico odontoiatra Giuseppe Tortorella, L’ex consigliere e assessore comunale di Reggio Calabria che, abbandonata la politica attiva diversi ...

Mara Venier : "Chiamo 'amore' tutti Quelli che mi sono simpatici. Ormai per tutti sono 'zia Mara'" : Mara Venier, in queste settimane, si sta preparando ad una stagione televisiva assai impegnativa. Tra qualche mese, infatti, tornerà, per il secondo anno consecutivo, alla guida di 'Domenica In' e debutterà, in prima serata, su Rai 1 con un nuovo progetto, che porta per titolo 'La porta dei sogni'. In una lunga intervista, al settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', in edicola questa settimana, la popolare conduttrice ha spiegato, anche, perché, ...

I dubbi risolti e Quelli che restano sull'omicidio del carabiniere : È stato convalidato il fermo di Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee, i due cittadini americani indagati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. I giovani turisti hanno fornito una versione dei fatti leggermente diversa, ma nei confronti di entrambi le prove raccolte dai carabinieri del Nucleo Investigativo sono "gravi e concordanti" e si avvalgono di numerose testimonianze che sono risultate ...