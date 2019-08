Migranti | anche Toninelli e Trenta firmano il divieto di ingresso per la nave di Lifeline

Migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per la nave della ong Lifeline con 101 naufraghi a bordo. Ok anche di Trenta e Toninelli : La nave Eleonore della ong Lifeline che nella serata di lunedì ha soccorso 101 Migranti su un gommone in difficoltà al largo di al-Khoms, in Libia, non ha il permesso del Viminale per entrare nelle acque territoriali italiane. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rimasto nei palazzi del ministero nei giorni scorsi durante la crisi di governo, ha firmato il divieto d’ingresso per la nave battente bandiera tedesca che, durante il ...

Migranti - naufragio al largo della Libia con 90 persone a bordo : almeno 30 morti. Recuperati diversi corpi - anche bambini : Sono almeno 30 i Migranti morti in un naufragio al largo della costa di Khums, in Libia, 97 km a sudest di Tripoli. “Finora sono stati Recuperati diversi corpi”, informa l’ufficio libico dell’organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che parla di circa 65 sopravvissuti sulle 90 persone segnalate da Alarm Phone. Fra i cadaveri ci sono anche quelli di donne e bambini. “Alle 13 abbiamo parlato con le ...

A Lampedusa nuovo sbarco con 57 Migranti | In arrivo anche la nave Ocean Viking con 356 persone a bordo : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

Open Arms - gli ispettori confermano l’emergenza a bordo. Nel Mediterraneo anche la nave Viking con 356 Migranti : La Procura di Agrigento sta valutando la situazione. Salvini: la ong tiene in ostaggio i profughi, fra cui finti malati e finti minorenni, solo per attaccare e provocare me e l'Italia

Salvini tratta anche sui Migranti : il ministro cede a Conte su Open Arms : ROMA L'ennesima puntata di una telenovela che dura da quasi venti giorni, si è conclusa ieri con 27 minorenni autorizzati a sbarcare dalla Open Arms a Lampedusa dopo che il premier...

Caporalato - viaggio tra i campi del Ragusano : Migranti pagati 2 - 5 euro all’ora. Nelle serre anche ragazzini (che non vanno a scuola) : Ha solo 15 anni ma non passerà un’estate come gli altri. Niente mare o serate con gli amici per Giulia (nome di fantasia), una ragazzina di origine rom che ogni giorno passa dieci ore Nelle serre a raccogliere pomodori. Anzi ogni notte, visto che d’estate in Sicilia fa molto caldo: la raccolta, quindi si fa dopo il tramonto. In cambio riceverà una trentina di euro: meno di tre per ogni ora lavorata. Lavoratori sfruttati da ...

Migranti : tra poco ispezione Open Arms - a bordo anche Squadra mobile e Guardia costiera : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Tra poco salirà a bordo della Open Arms, su disposizione della Procura di Agrigento, una delegazione composta dal medico della Sanità marittima, da alcuni uomini della Squadra mobile di Agrigento e rappresentanti della Guardia costiera. L'ispezione, come apprende l'Adn

Migranti : Chef Rubio - 'Lampedusa è anche l'isola dei razzisti e dei parassiti' : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - "Lampedusa è l'isola dei pescatori dal cuore immenso, della gente di mare che rispetta il prossimo ma è anche l'isola della cocaina, della mafia, del nero, dell'abusivismo edilizio , dei razzisti e dei parassiti". E' quanto scrive su Instragam Chef Rubio che nbei giorn

Migranti - i dati del Viminale : nell’ultimo anno sbarchi diminuiti del 79 - 6%. Calano anche i rimpatri : dimezzati quelli volontari : Calano gli sbarchi, scesi del 79,6%, ma Calano anche i rimpatri: dal 1 agosto del 2018 al 31 luglio del 2019 sono diminuiti dello 0,7% mentre quelli volontari si sono più che dimezzati. Il Viminale ha diffuso in occasione di Ferragosto il dossier con i dati di un anno di attività, in cui sottolinea come, stando ai suoi numeri, gli arrivi sono passati da 42.700 a 8.691. I rimpatri, invece, sono scesi da 6.909 a 6.962 e ancora più marcata è la ...

Migranti - ora sull'Ocean Viking sono più di 350 | Open Arms - dopo Gere e Banderas si mobilita anche Bardem : Salvini irremovibile: "Ribadiamo l'assoluto divieto di ingresso di navi straniere nelle acque italiane"