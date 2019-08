L' ultimo giorno di sole

Governo : ultimo giorno di trattative tra PD e M5S prima delle consultazioni : Scade oggi il termine dato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il raggiungimento di un’intesa sul nuovo Governo. Sono ore frenetiche per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che non sono ancora riusciti a trovare un’intesa sul nome del premier. Nicola Zingaretti insiste sulla linea della discontinuità che significa no ad un Conte bis. Luigi Di Maio, da parte sua, si è allineato al pensiero espresso da Beppe Grillo in ...

Governo - l’ultimo giorno per la trattativa Pd-M5s : le mediazioni per formare il Conte 2 e convincere Mattarella : Sta per scadere il tempo. Fra 24 ore il presidente della Repubblica inizierà il secondo giro di consultazioni e i partiti, Movimento 5 stelle e Partito democratico prima di tutti, dovranno dire se hanno un’alternativa alle urne a novembre. Sono ore decisive per capire se l’accordo che fino a qualche settimana fa sarebbe stato impossibile anche pensare, potrà vedere la luce. Una strada c’è: è in salita come il primo giorno, ma ...

Doveva essere il giorno più bello e invece si è trasformato nell’ultimo : la terribile storia di due sposi morti poco dopo il sì : Doveva essere il giorno più bello della loro vita e invece si è trasformato nell’ultimo. E’ quanto accaduto a una giovane coppia il cui tragico destino ha voluto che la loro vita insieme durasse solo pochi minuti. Lui 19 anni, lei 20, si erano promessi amore eterno davanti al giudice di pace, quando nell’uscire dal parcheggio con la loro Chevrolet, seguiti dalle auto delle famiglie, sono stati travolti da un furgone che stava ...

Icardi alla cena di Lautaro : “ultimo giorno da interista? Si!” : Icardi alla cena di Lautaro, l’attaccante argentino risponde alla domanda dei colleghi su un possibile ultimo giorno da interista Icardi alla cena di Lautaro, l’attaccante argentino risponde alla domanda dei colleghi su un possibile ultimo giorno da interista. Una cena a tinte nerazzurre, per festeggiare i 22 anni di Lautaro Martinez: l’Inter quasi al completo alla festa del Toro, tra i presenti anche l’amico Mauro Icardi. ...

Previsioni Meteo : allerta per forti temporali al Nord e lungo l’Appennino - ultimo giorno di caldo intenso al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Ancora una giornata con l‘Italia divisa in due. Un flusso di aria umida sudoccidentale, facente capo ad un cavo d’onda sulla Spagna, continua a raggiungere le nostre regioni settentrionali ma, quest’oggi, anche parte di quelle centrali. Instabilità, quindi, che persiste su diverse aree del Nord, ma che sarà più accesa nelle ore pomeridiane e soprattutto in quelle serali. Pomeriggio più movimentato anche lungo la dorsale ...

Concorsi Regione Campania per 2.175 assunzioni : 8 agosto ultimo giorno per le candidature : Il 2019 è un anno davvero importante per chi sta cercando lavoro partecipando ai Concorsi indetti dalle Pubbliche Amministrazioni. E a confermarlo sono anche i numeri dei Concorsi banditi dalla Regione Campania, che consentiranno a 2.175 persone di riuscire a trovare un'occupazione. Sono davvero straordinari i numeri riguardanti questa selezione, basti pensare che sono già pervenute un numero di domande superiore a cinquecentomila. E ancora c'è ...

Jova Beach Party – A Milano Linate l’appuntamento finale nell’ultimo giorno d’estate : Lorenzo Jovanotti, Volo JBP2019, ultima chiamata. Imbarco immediato, il 21 settembre 2019 alle 15.00 all’aeroporto di Milano Linate. L’ultimo giorno d’estate è il primo vero giorno dell’anno Per festeggiare la chiusura di un giro incredibile e per salutare tutti insieme il “nuovo anno”, arriva a Milano Linate proprio il 21 settembre nell’ultimo giorno d’estate, l’appuntamento finale con il Jova Beach Party, il più clamoroso format di ...

Biglietti in prevendita per Jovanotti a Linate - da mezzogiorno a mezzanotte a Milano l’ultimo Jova Beach Party : Jovanotti a Linate per un ultimo concerto del suo tour estivo. La data è quella del 21 settembre, ultimo giorno d'estate, occasione ideale per chiudere la tranche di eventi speciali che lo vedono ancora protagonista sulle spiagge italiane per tutto il mese di agosto. L'ultimo Party di Jovanotti non sarà in spiaggia. Forse le difficoltà riscontrate nel corso dell'organizzazione di alcuni degli eventi o magari la volontà di inserire un ...

Novara - schianto in moto l’ultimo giorno di stage in officina : Francesco muore a 16 anni : Francesco Tacchini è morto a soli 16 anni prima delle vacanze tanto desiderate in un tragico incidente stradale mentre era in sella alla sua moto da enduro per le strade del suo paese. Stava andando in un officina meccanica per l'ultimo giorno di uno stage per l'alternanza scuola-lavoro nell'ambito dei suoi studi.Continua a leggere

Tweet Napoli – ultimo giorno a Dimaro - appuntamento ad Edinburgo : Tweet Napoli – La SSC Napoli chiude “chiude” sui social il ritiro azzurro e da appuntamento ai tifosi per l’amichevole contro il Liverpool che si giocherà domenica 28 alle ore 18:00 ed Edinburgo. Il Tweet Last #Dimaro19 training session done. Tomorrow we take on European champions @LFC in Edinburgh at 18:00 CEST! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/XdKixAJ8HE — Official SSC Napoli (@en_sscNapoli) July ...

Scadenza presentazione Modello 730 : 23 luglio ultimo giorno per chi si affida ai Caf : La Scadenza per la consegna del Modello 730, prevista per il 23 luglio, si avvicina sempre di più, coinvolgendo sia i contribuenti che sceglieranno di trasmettere autonomamente il Modello 730 precompilato messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, sia coloro che si affideranno all'assistenza di un Caf o di un professionista. In particolare, nel sito della suddetta agenzia sono disponibili le istruzioni necessarie alla compilazione del ...

Vivrò la mia vita - ogni giorno - come se fosse l’ultimo : Lavoro, casa, obblighi e doveri, è davvero questa la vita che sognavate, quando con gli occhi grandi e speranzosi, da bambine guardavate le nuvole? Il lavoro nobilita l’uomo e diciamolo, molte volte riempie la nostra vita in maniera positiva, soprattutto quando dopo anni di sacrifici, abbiamo raggiunto i traguardi tanto attesi.? Ma il lavoro, la carriera e i soldi, non sono tutto nella vita.?? Il tempo che abbiamo infatti, dovremmo viverlo dando ...

Per ultimo è il giorno della favola allo Stadio Olimpico - un sogno che diventa realtà con l’ansia di chi “c’ha er core bono” : "A Nì... Nun te svejà...che voi cercà de capì? Nun te fa troppe domande... rilassate", inizia così la lettera che Ultimo scrive a se stesso quando al concerto allo Stadio Olimpico di Roma mancano ormai solo poche ore. Quel sogno nel cassetto oggi diventa realtà e Ultimo condivide sui social emozioni, paure, ansie la notte prima dello Stadio della sua città, quello in cui di recava con gli amici a vedere concerti e partite, quando la sua ...

EUROPEAN GAMES 2019 MINSK/ Quante emozioni nell'ultimo giorno di gare - 30 giugno - : EUROPEAN GAMES 2019: il programma delle gare di oggi 30 giugno giugno e gli italiani attesi in gara a MINSK. Le finali dell'ultimo giorno di competizioni.