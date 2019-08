Harry sarà al matrimonio della sua ex | in dubbio la presenza di Meghan

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 27 agosto 2019) Francesca Galici Il principeil prossimo anno è tenuto a ricambiare la cortesiasua ex Cressida Bonas partecipando al suo. In forteladiMarkle, poco incline a frequentare le ex del marito Alzi la mano chi farebbe i salti di gioia alla prospettiva di partecipare aldel proprio ex. Probabilmente nessuno, ma ci sono circostanze in cui non è possibile declinare gentilmente l'invito e, in questi casi, anche i principi devono rassegnarsi. Lo sa bene il principe, che il prossimo anno è tenuto a partecipare alsua ex Cressida Bonas per ricambiare la cortesia, visto che la ragazza ha presenziato alle sue nozze conMarkle. La storia tra il principee Cressida sembrava destinata al migliore dei lieti fine. I tabloid inglesi parlavano di nozze tra la coppia, che all'improvviso è scoppiata ...

wildandfree98 : @Syndrome_Harry Io con le parole di Harry ho capito che se li rivedremo mai insieme, sarà tra molti anni. Quindi l'… - IdiotItalian : RT @KINGVZAYN: nessuno : zayn si fa una canna : OMG DROGATO DI MERDA CAZZO FAI SKIFO XD!1! harry fa uso di funghetti : ma che non lo sap… - Giuwulio : RT @KINGVZAYN: nessuno : zayn si fa una canna : OMG DROGATO DI MERDA CAZZO FAI SKIFO XD!1! harry fa uso di funghetti : ma che non lo sap… -