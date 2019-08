Chi sceglie il governo?

Se Di Maio sceglie Salvini il Sud risChia : La crisi di governo più pazza del mondo va avanti tra colpi di scena. La mossa del cavallo di Renzi, con cui si apriva ad un governo con i Cinque Stelle, ha trovato una risposta con un’altra mossa del cavallo, questa volta di Salvini, pronto varare un nuovo governo con Di Maio & co. Se il revirement a 180° di Renzi era apparso piuttosto disinvolto alla luce dei fatti del passato ma è stato accortamente rivestito di ...

CorrMezz : Insigne ha Chiamato Icardi per convincerlo a scegliere Napoli : Il Corriere del Mezzogiorno rivela di una telefonata di Insigne a Icardi probabilmente per convincerlo a scegliere Napoli. Il club di De Laurentiis è ancora alla ricerca del bomber per completare l’attacco di Ancelotti, tre sono i nomi nell’agenda di Giuntoli, Lozano, Icardi e James. Dalle notizie che arrivano dalla Spagna però l’ipotesi del colombiano appare oramai tramontata per la permanenza di James al Real Madrid. Mentre ...

Gemelle siamesi verso la morte - il padre : “Non sceglierò Chi salvare” : “Ghiaccio e fuoco”, così Ibrahima Ndiaye, ex manager senegalese, descrive le sue Marieme e Ndeye: due bimbe siamesi di tre anni che condividono l’apparato digerente, il fegato e hanno solo tre reni. Dal suo Paese è volato a Londra per cercare di dare speranza alle figlie. Ma il Great Ormond Street ha emesso la sentenza: solo una delle due sarebbe sopravvissuta alla separazione. E così Ibrahima ha fatto la sua scelta, col cuore ...

Versace - per i suoi ocChiali sceglie Luke Evans : Versace presenta una nuova capsule di occhiali e chiama l'attore Luke Evans a interpretare i modelli sia da sole che da vista. Gli occhiali hanno eleganti montature in metallo e sfoggiano il motivo Greca delicatamente inciso a laser, mentre le borchie Medusa impreziosiscono il ponte e le parti finali delle aste. Sono solo alcuni dei dettagli dei nuovi modelli firmati Versace, due da sole e uno da vista che incarnano la maestria artigianale ...

Tmw : “Se Pépé dovesse scegliere l’Arsenal - ADL ha pronto un piano B - vecChia fiamma : Se sfuma l’affare Pépé, il Napoli tornerebbe su Lozano Mercato Napoli, se Nicholas Pépé dovesse scegliere l’Arsenal, il Napoli sarebbe pronto a tornare su Lozano. A tale riguardo ne parla Nicolò Ceccarini giornalista di Rmc Radio e Tuttomercatoweb. Il Tweet: “Se Pépé dovesse scegliere l’Arsenal, Napoli pronto a tornare su Lozano”. Da notare che Lozano non ha cambiato squadra e ha giocato con il Psv la gara d’andata ...

Pesce - come scegliere quello migliore da mangiare. OcChio a questo dettaglio davanti alla bancarella : Frutta e verdura vanno scelte in base alla stagionalità. E il Pesce? Pure quello. Anche il mare infatti ha i suoi periodi di pesca che segue alcuni parametri: il Pesce di stagione è locale, pescato nei nostri mari, Adriatico e Tirreno. La filiera è tutta italiana, riporta il Tempo: si deve tenere co

Proteggere gli ocChi : come scegliere gli ocChiali da sole e le 9 regole dell’esperta : L’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti, il caldo e le condizioni climatiche tipiche del periodo estivo (mare, salsedine, vedo e sole) possono causare seri danni agli occhi. Possono provocare o accelerare malattie quali cataratta, degenerazione maculare (maculopatia) e pterigio (crescita anomala della membrana che riveste l’occhio). Inoltre, senza un’adeguata protezione, si possono presentare episodi di secchezza oculare e infiammazioni ...

Come scegliere salumi e affettati senza correre risChi per la salute : Mortadella o Salame senza conservanti chimici aggiunti: cosa si intende con questa dicitura e soprattutto siamo al sicuro...

Cuneo. Natura e cultura : 2 euro di sconto per Chi sceglie bici e museo : Parco fluviale Gesso e Stura e Complesso Monumentale di San Francesco – museo Civico di Cuneo insieme, per coniugare Natura

Temptation Island 2019 musiche : Chi le sceglie e come funziona : Temptation Island: Fabrizio Baglio svela come sceglie le canzoni Ogni anno è sempre la stessa storia: ma chi sceglie le musiche di Temptation Island? E come fa ad azzeccarle sempre con una precisione quasi chirurgica? Ebbene a rispondere a tutte queste domande ci ha pensato direttamente lui, Fabrizio Baglio, l’uomo dietro le scelte musicali del programma top dell’estate, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine: ...