MotoGp | Max Biaggi e quella rissa sfiorata con Valentino Rossi a Barcellona | “avevamo

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Ospite di Calciomercato l’Originale, Maxè tornato a parlare dellaconnel 2001 aSono passati diciotto anni da quel Gran Premio didel 17 giugno 2001, quandoe Maxarrivarono quasi a mettersi le mani addosso al termine della gara. Una tra il Corsaro e l’allora manager del Dottore Gibo Badioli diede il via allo screzio, rendendo incandescente l’atmosfera in zona podio. AFP/LaPresse Un episodio ricordato oggi daai microfoni di Calciomercato l’Originale, su esplicita richiesta di Alessandro Bonan: “avevamo appena finito una gara, è successo un fatto in cui lui non era coinvolto. Alla fine siamo andati di mezzo io e lui, ma altre persone hanno fatto scattare tutto.ha visto da lontano l’accaduto ed è intervenuto, ma lui non c’entrava“. ...

