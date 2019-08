L' assalto alle poltrone degli ex nemici

Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 : Manfredi Rizza in finale nel K1 200! Domattina assalto alle medaglie e al pass olimpico! : Favoloso Manfredi Rizza! L’azzurro centra il secondo posto nella terza semifinale della specialità olimpica del K1 200 maschile e vola in finale ai Mondiali di Canoa velocità in corso a Szeged, in Ungheria: 34″21 il crono dell’azzurro, che ottiene il quarto crono assoluto d’ingresso all’ultimo atto. Davanti all’azzurro soltanto il britannico Liam Heath, inserito nella medesima semifinale di Rizza, con ...

L'assalto dei pirati napoletani alle Eolie : papà e figlio 14enne saccheggiano barca a vela a Stromboli : pirati napoletani a Stromboli, dove i carabinieri hanno denunciato due persone per il furto su una barca a vela. A raccontare l'accaduto è oggi Il quotidiano del Sud. «La sua...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : dalle 13.00 le finali. Federica Pellegrini - Paltrinieri e Detti all’assalto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE GLI ITALIANI NELLE SEMIFINALI E FINALI DI OGGI: A CHE ORA GAREGGIANO LA 4X100 MISTA MISTA QUALIFICATA A TOKYO 2020 MARGHERITA PANZIERA: “INSODDISFATTA DELLA MIA FRAZIONE” 5.13: Grazie per averci seguito e buona giornata. Appuntamento alle 13 per una sessione di finali/semifinali che non si può perdere 5.10: In mattinata c’è stata la ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Italia d’assalto negli sport di squadra - caccia alle medaglie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, oggi sabato 13 luglio: a Napoli e in tutta la Campania andrà in scena la penultima giornata di gare di questa manifestazione riservata agli universitari di tutto il mondo, l’Italia si gioca le sue ultime carte e vuole essere assoluta protagonista per chiudere col botto ...