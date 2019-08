Il Conte-bis si avvicina | ancora in corso l' incontro tra Conte | Di Maio e Zingaretti

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice in corso con Di Maio e Zingaretti. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Salvini : "Conte bis? Ribaltone all'italiana pronto da tempo" : "Pare che stia nascendo un governo che ha le poltrone come unico collante, lontano dal Paese reale", nato da un "gioco di palazzo" che sarebbe stato "pronto da tempo". Lo dichiara in conferenza stampa al Senato il leader leghista Matteo Salvini, "se poi la discontinuità avesse il volto del presidente del Consiglio, questo è un classico Ribaltone all'italiana". "Se qualcuno sta svendendo la sovranità di questo Paese ...

Conte bis - Salvini all’attacco : “I 5 Stelle pronti a governare con quelli di Bibbiano” : Il segretario della Lega Matteo Salvini va all'attacco e mentre Movimento 5 Stelle e Partito Democratico si accingono a definire gli ultimi dettagli per la formazione di un nuovo governo dichiara: "Siamo pronti alle elezioni. Possono scappare dal voto per un mese o per un anno ma non all’infinito”.Continua a leggere

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice con Di Maio e Zingaretti alle 21. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice con Di Maio e Zingaretti alle 21. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Governo Conte-bis : toto ministri - ecco la lista nomi aggiornata dei papabili : Governo Conte-bis: toto ministri, ecco la lista nomi aggiornata dei papabili Martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019 è convocato dal presidente della Repubblica il secondo giro di consultazioni. Nella giornata di oggi, lunedì 26 agosto, ci sono stati diversi contatti tra gli esponenti del Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico finalizzati ad un’intesa di Governo. In questo momento sembra che uno dei nodi principali che sta ...

Si tratta per un Conte bis. "Il veto del Pd sta per cadere" : Zingaretti starebbe per cedere. Si va così verso un accordo tra Pd e M5s per la formazione di un nuovo governo con Giuseppe Conte premier. E mentre la trattativa per la formazione di un esecutivo tra Pd e M5s ferve e ancora non è chiusa con i nodi Viminale, Difesa ed Economia ancora irrisolti, emergono alcuni nomi che sarebbero sul tavolo del confronto. Un ruolo nel governo lo avrebbero quasi sicuramente ...

Di Maio-Zingaretti - incontro di 25 minuti |Fonti Pd : "Manca l'intesa sul premier" |Fonti M5s : "Veto sta sparendo - Conte-bis" : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

**Governo : verso Conte bis - si ragiona su squadra** : Roma, 26 ago. (Adnkronos) – Un incontro veloce, meno di mezz’ora. In una sede che parla da sola, palazzo Chigi. Dall’incontro tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio la possibilità di un ritorno di Giuseppe Conte (che a breve sarà a Roma dopo il G7 di Biarritz) appare concreta. Dopo l’incontro fonti Pd fanno sapere che il nodo della premiership non è ancora sciolto, ma che il confronto prosegue e proseguirà alle 21 ...

Di Maio-Zingaretti - incontro di 25 minuti |Fonti Pd : "Manca l'intesa sul premier" |Fonti M5s : "Veto sta sparendo - Conte-bis"Alle 21 il premier con Di Maio e Zingaretti : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Verso l'accordo sul Conte-bis. Nuovo incontro Zingaretti/Di Maio a P.Chigi : È previsto alle 18 a Palazzo Chigi il secondo incontro fra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Secondo quanto si apprende, Pd e M5S starebbero convergendo Verso un Governo Conte-bis. Per Luigi Di Maio si profilerebbe la conferma in un ruolo da ministro. Giuseppe Conte sta rientrando in aereo da Biarritz, dove si è tenuto negli ultimi giorni il G7.I dem sono riuniti da stamattina al Nazareno, mentre i 5 stelle hanno riunito lo stato ...

Verso l'accordo sul Conte-bis. Nuovo incontro Zingaretti/Di Maio a P.Chigi alle 18 : È previsto alle 18 a Palazzo Chigi il secondo incontro fra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Secondo quanto si apprende, Pd e M5S starebbero convergendo Verso un Governo Conte-bis. Per Luigi Di Maio si profilerebbe la conferma in un ruolo da ministro.I dem sono riuniti da stamattina al Nazareno, mentre i 5 stelle hanno riunito lo stato maggiore nel primo pomeriggio. Il segretario del Pd e il capo politico dei 5 stelle si erano ...

C’è l’accordo sul Conte bis : da PD e M5s via libera a governo con tutti i big : C'è l'accordo fra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, via libera al Conte bis, o meglio, al Conte 2.0: un esecutivo retto da un patto politico chiaro, con un programma condiviso. Da sciogliere gli ultimi nodi sui nomi, ma con molte certezze: il governo sarà politico e i big del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico saranno dentro. E il segretario del PD chiama Conte.Continua a leggere

Nel Pd inizia a cadere il veto sul Conte bis : Una settimana fa, nonostante gli applausi ricevuti nell'Aula del Senato, Giuseppe Conte era il simbolo di un fallimento. Il premier che, dopo 14 mesi trascorsi al fianco di Matteo Salvini, si accorgeva improvvisamente di tutti i difetti dell'alleato. E Nicola Zingaretti non si lasciava sfuggire l'oc