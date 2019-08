Gli elettori di Pd e Movimento 5 Stelle hanno posizioni opposte su quasi tutto

Gentiloni : "Avviso ai naviganti - guardate il sondaggio : il 73% deGli elettori Pd è favorevole al patto con M5s" : Dopo aver chiuso il dialogo con la Lega, Conte sottolinea che ora "sono i leader delle forze politiche a dover cercare un'intesa"

Sondaggi politici : Gli elettori del M5S preferiscono il governo con il PD rispetto al voto o alla Lega : È Matteo Salvini a pagare più di tutti la crisi di governo da lui stesso innescata. Lo aveva già confermato un Sondaggio Tecnè della scorsa settimana, ora la conferma arriva anche da un nuovo Sondaggio Winpoll-Sole24Ore. Sondaggi politici: la Lega perde il 3%, il M5S guadagna quasi il 4%, per il PD +2% I Sondaggi politici durante la crisi di governo mostrano un quadro in cambiamento: la Lega è ...

Gentiloni : "Avviso ai naviganti - guardate il sondaggio : il 73% deGli elettori Pd è favorevole al patto con M5s" : Dopo aver chiuso il dialogo con la Lega, Conte sottolinea che ora "sono i leader delle forze politiche a dover cercare un'intesa"

Sondaggi - Lega in calo. Crescono M5s e Pd. Governo giallorosso : lo vuole il 62% deGli elettori dem e il 43 dei 5 stelle : La Lega perde consensi nonostante la crisi di Governo voluta dal suo leader Matteo Salvini. Crescono invece il M5s e il Partito democratico. Mentre per quanto riguarda il futuro, il 62 per cento degli elettori del Partito democratico e il 43 di quelli dei 5 stelle sono a favore del Governo giallorosso. Secondo il Sondaggio Winpoll per il Sole 24 Ore, è il Carroccio ha risentire più degli altri partiti della decisione di spaccare l’alleanza ...

Sondaggi - Lega in calo : crescono M5s e Pd. Governo giallorosso : lo vuole il 62% deGli elettori Pd e il 43 dei 5 stelle : La Lega perde consensi nonostante la crisi di Governo voluta dal suo leader Matteo Salvini. crescono invece il M5s e il Partito democratico. Mentre per quanto riguarda il futuro, il 62 per cento degli elettori del Partito democratico e il 43 di quelli dei 5 stelle sono a favore del Governo giallorosso. Secondo il Sondaggio Winpoll per il Sole 24 Ore, è il Carroccio ha risentire più degli altri partiti della decisione di spaccare l’alleanza ...

Lega in calo di consensi (33 - 7%). Per Gli elettori M5S intesa con Pd fragile : Solo il 7% degli elettori leghisti e il 16% dei grillini vedono una nuova alleanza gialloverde. La maggioranza degli italiani (41%) vuole il voto

Salvini : “Rifarei tutto quello che ho fatto. Non temo il giudizio deGli elettori. VoGlio un’Italia che non sia schiava dei burocrati dell’Ue” : “Rifarei tutto quello che ho fatto“. Sono le prime parole pronunciate da Matteo Salvini nella sua risposta al discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sono qua “con la grande forza di essere un uomo libero, quindi vuol dire che non ho paura del giudizio degli italiani, in questa aula ci sono donne e uomini liberi e donne e uomini un po’ meno liberi. Chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è una ...

Matteo Salvini - l'allarme dei sondaggisti : "Mai visto un comportamento simile deGli elettori in Italia" : Matteo Salvini, fino al momento prima dell'annuncio della fine della legislatura, nei sondaggi volava intorno al 38%. Ma ora sono molti gli esperti che si domandano quanto ancora questa ascesa possa durare. "È difficile valutare le ricadute della brusca accelerazione impressa dal leader Salvini - sp

Salvini : "Non c'è maggioranza. Restituire parola aGli elettori". È crisi di governo : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo sembra segnato. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con l'esecutivo. Mentre ...

Salvini apre la crisi di governo : "Non c'è più maggioranza. Restituire parola aGli elettori". Di Maio : "Prima il taGlio dei parlamentari" : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo sembra segnato. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con l'esecutivo. Mentre ...

Salvini apre la crisi di governo : "Non c'è più maggioranza. Restituire parola aGli elettori" : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo continua a essere incerto. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con ...

È crisi di governo - Salvini : «La maggioranza non c’è più - restituiamo la parola aGli elettori» : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale. Convocato da Mattarella anche il presidente della Camera Fico

Sondaggio-Tav - disastro per Luigi Di Maio e M5s : il 70% favorevole - anche Gli elettori grillini : Tav o non Tav? Il governo gialloverde, nonostante i dissidi tra Lega e Cinque Stelle, sembra intenzionato a dare il via libera all'Alta Velocità Torino-Lione (mercoledì, però, si voterà sulla folle mozione grillina contro l'alta velocità: insomma la maggioranza vota contro se stessa). Ma tant'è, anc

Il 72% degli italiani vuole il voto anticipato. Sì dal 58% deGli elettori leghisti : Gli elettori italiani sono arrivati alla conclusione che il governo sia al capolinea e che sia meglio tornare a votare. È il risultato dell'ultimo sondaggio di Winpoll condotto la scorsa settimana e pubblicato sul Sole 24 Ore oggi in edicola