Farmaci | arriva la pillola 4 in 1 che abbassa colesterolo e pressione alta | riducendo il

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Una solapresa una volta al giorno, che combina 4comuni e promette di ridurre il rischio di infarto, ictus e morte improvvisa nelle persone di età superiore ai 50 anni. A promuovere il prodotto a basso costo e che semplifica la prevenzione cardiovascolare è uno studio, il primo su larga scala condotto fino a questo momento, che ha esaminato l’efficacia di un regime terapeutico a base di 4 principi attivi cheno ile lasanguigna, proposto per la prima volta più di 15 anni fa. I ricercatori hanno scoperto che coloro che assumevano questo trattamento avevano un rischio inferiore di oltre il 30% di gravi problemi cardiaci rispetto a chi ha solo seguito consigli su stili di vita sani. Studi precedenti sono stati condotti soltanto su piccoli gruppi di persone e per brevi periodi di tempo, esaminando principalmente gli impatti sul ...

