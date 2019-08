Ernia su Night Skinny | ' Nel 2016 fu il primo a notarmi per davvero'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il 13 settembre 2019 uscirà il nuovo album di. Il disco del top producer originario di Termoli è attesissimo dagli appassionati di rap italiano, non solo per le indiscutibili capacità dell'autore di 'Zero Kills' di cucire addosso ai vari rapper con cui collabora dei tappeti sonori di volta in volta azzeccati e su misura, capaci di esaltarne le doti e le peculiarità tecniche, ma anche e soprattutto perché al progetto prenderà parte una cospicua fetta della scena, a dir poco eterogenea sia dal punto di vista stilistico che anagrafico, inclusiva di tantissimi filoni e sotto-generi del sempre più variegato panorama hip hop italiano. L'attesissimo ritorno dicon Fabri Fibra, Marracash, Noyz Narcos e tanti altri top player Saranno infatti ben 26 i rapper presenti: ci saranno tantissimi pezzi grossi della scena, che ormai da anni hanno consolidato il proprio ruolo di ...

lainil_ : Presto usicrà il disco di Night Skinny. Gli artisti si stanno a poco a poco scoprendo. Io spero in un featuring tr… - icarowgli : FINALMENTE LA CONFERMA TEDUA NEL DISCO DI NIGHT SKINNY PLS PLS COLLAB CON IZI RKOMI ERNIA VI IMPLORO O LAURO O MADAME O MARRACASH AIUTO - NaKozak : RT @fashionfvckery: nel disco di night skinny ci saranno: ketama, noyz, franco, luchè, marra, guè, tedua, ernia, rkomi, lazza, izi, speranz… -