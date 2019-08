Brexit | in UK hanno perso l’ironia E ora rischiano un ‘crac’ pericoloso

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Basta: dopo la visita di Boris Johnson a Berlino non ci restano più neppure alcuni degli stereotipi cui eravamo più affezionati. La conferenza stampa del Primo Ministro e della Cancelliera Angela Merkel ha distrutto il cliché dei tedeschi privi di senso dell’umorismo e ha cancellato il concetto di sense of humour come caratteristica del cittadino britannico tipo. Di fronte al fermo rifiuto di Boris Johnson di accettare il backstop, seppure come extrema ratio, a garanzia degli accordi del Venerdì Santo e dell’integrità del Mercato unico, e perplessa per la contraddizione tra la sicura fiducia del collega in mezzi tecnologici ancora ignoti e l’avversione per un backstop che non dovrebbe mai essere necessario proprio grazie a quei mezzi, Angela Merkel ha detto con un pizzico di ironia: “Se qualcuno è in grado di risolvere questo rompicapo, se trova questa soluzione. Abbiamo detto che ...

