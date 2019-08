Terremoto a Montelupo Fiorentino | scossa di magnitudo 2 9 in Toscana

Fonte : fanpage

(Di domenica 25 agosto 2019) L'evento sismico è stato localizzato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con epicentro nei pressi del comune di, nella città metropolitana di Firenze, alle ore 15.23 di domenica. L'ipocentro del fenomeno tellurico individuato ad una profondità di circa dieci chilometri.

