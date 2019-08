Napoli | addio auto ai Decumani | arrivano otto telecamere per stanare i furbetti

E ora Icardi pensa seriamente all’addio all’Inter. Napoli alla finestra : Icardi ora pensa davvero all’addio all’Inter. L’ennesimo smacco è stato mal digerito dall’argentino. Dopo la rimozione della fascia da capitano e l’esclusione dalle gare precampionato, Icardi covava ancora qualche piccola speranza per poter ricucire il rapporto con la sua Inter. Purtroppo, non è andata così. l’ultimo smacco sembra non essere proprio andato giù all’argentino che, a quanto pare, ...

Calciomercato 7 agosto mercoledì : Juve-Tottenham - accordo per Dybala. Inter - addio a Perisic. Napoli - spunta Dzeko : Calciomercato 7 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 7 agosto. JUVENTUS– Come evidenziato nel corso delle ultime ore, Juventus e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo totale per la cessione di Paulo Dybala agli Spurs. Affare da circa 70 milioni di euro. Cessione pronta a concretizzarsi nel giro delle prossime ore, considerando la chiusura […] L'articolo Calciomercato 7 agosto mercoledì: Juve-Tottenham, accordo per ...

Ceccarini : “Addio Dybala e Mandzukic favorisce il Napoli per Icardi. Il vero colpo in attacco degli azzurri…” : Ceccarini: “Addio Dybala e Mandzukic favorisce il Napoli per Icardi…” Ceccarini: “Addio Dybala e Mandzukic favorisce il Napoli per Icardi. Il vero colpo in attacco degli azzurri…”. Grandi manovre in casa Juventus per aggiudicarsi la prima punta del Manchester United. Operazione che potrebbere convincere i bianconeri a mollare la pista Icardi. Situazione che favorisce il Napoli. Ne parla Niccolò Ceccarini ...

FOTO – Parole bellissime di Rog : lettera d’addio al Napoli e ai tifosi : L’addio di Rog ai tifosi ed al Napoli in una splendida lettera Marko Rog, ormai ex calciatore del Napoli, da poco passato al Cagliari, ha dedicato un bellissimo messaggio di saluto ai partenopei su Instagram ringraziando per l’affetto ricevuto. “GRAZIE Napoli” “Grazie Napoli, città stupenda: potrò parlare sempre con orgoglio del nostro tempo insieme. Grazie a tutte le persone del club con cui ho avuto il piacere di lavorare: ...

Folla e commozione a Napoli per addio a De Crescenzo : E' stato salutato al grido "Luciano, Luciano", intonato dalla Folla presente alla basilica di Santa Chiara a Napoli per assistere ai funerali

«Addio professò» - Napoli piange Luciano De Crescenzo : lutto cittadino e bandiere e mezz'asta : Napoli piange il professore, e anche il famoso cavalluccio rosso acquistato a piazza Mercato da Riccardo Pazzaglia nel film «Così parlò Bellavista», si tinge di nero. Un...

Napoli - addio al «professore» De Crescenzo : sabato l'ultimo saluto a Santa Chiara : Restare «normale» era quasi un esercizio di disciplina filosofica per l?ingegnere filosofo e scrittore morto ieri al Policlinico Gemelli di Roma a 90 anni per le complicanze di...

Addio a Luciano De Crescenzo - due grandi amori : Napoli e la filosofia : Considerato "l'ingegnere filosofo", ultimo simbolo della cultura partenopea, De Crescenzo ha scritto oltre 50 libri, venduto oltre 18 milioni di copie nel mondo di cui 7 milioni solo in Italia. Le sue opere sono state tradotte in 19 lingue e diffuse in 25 Paesi

El Paìs : «Il Napoli si è raffreddato per James dopo l’addio ai vantaggi al Sud nel Decreto Crescita» : Il quotidiano spagnolo El Paìs oggi dedica un articolo al Decreto Crescita e ai benefici che porterà al calcio italiano per renderlo più competitivo a livello europeo Il Governo populista italiana, formata dal Movimento 5 Stelle e la Lega ha recentemente approvato il cosiddetto Decreto Crescita, una misura per stimolare il lavoro e gli investimenti in aziende nazionali che hanno un impatto su un calcio sempre più lontano dalla vetta. Al di là di ...

Napoli - De Laurentiis si occupa del mercato in uscita : Verdi - Rog - Mario Rui verso l'addio : Stiamo entrando ormai in una fase caldissima del calciomercato estivo, e tutti i club italiani sono al lavoro per cercare di rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Tra questi c'è il Napoli di Carlo Ancelotti che a poco a poco sta prendendo forma, e le intenzioni del presidente Aurelio De Laurentiis sembrano essere proprio quelle di fornire al suo tecnico una formazione altamente competitiva che possa contendere ...

Universiadi a Napoli - la festa d'addio al San Paolo ripartirà dal Vesuvio : Quando Marco Balich raccontò ai giapponesi della tradizione del caffè sospeso napoletano, aveva già chiaro quella che sarebbe stata la cerimonia di chiusura in programma...

Sepe - splendida lettera di addio : “Servirebbero milioni di parole per descrivere i miei 20 anni di Napoli! Ne sarò sempre grato…” : Sepe saluta la piazza ed i tifosi, la lettera su Instagram Luigi Sepe è ufficiale il suo passaggio al Parma con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il portiere ex Napoli ha voluto salutare i tifosi con una bellissima lettera su Instagram: “Servirebbero milioni di parole per descrivere questi miei 20 anni di NAPOLI… dalla prima volta nel lontano 1999 a Marianella finendo con l’ultima volta al san Paolo contro il ...

Inter - Icardi verso l'addio : il Napoli sarebbe fortemente interessato : Uno degli argomenti più discussi di questa prima parte della sessione estiva di calciomercato è sicuramente quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino lascerà sicuramente l'Inter questa estate e la conferma è arrivata ieri sia dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sia dal tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che in conferenza stampa ha sottolineato come si sia allineato alla decisione della società, sia per ...