MASSIMILIANO FERRIGNO | EX FIDANZATO NADIA TOFFA Con lei via 10 anni della mia

Nadia Toffa - parla il suo ex fidanzato MASSIMILIANO FERRIGNO : “Sono stata con lei fino alla fine - ho raccolto il suo ultimo desiderio” : Una storia durata dieci anni, con una pausa presa nel 2017, l’anno in cui Nadia Toffa ha scoperto di avere un tumore al cervello dopo essere stata colpita da un malore mentre si trovava a Trieste e trasportata d’urgenza al San Raffaele di Milano. La sua storia d’amore con Massimiliano Ferrigno , autore storico de Le Iene, si è trasformata in un legame forte anche dopo la decisione di separarsi. E così quando Nadia ha trovato un ...

Parla MASSIMILIANO FERRIGNO - ex compagno di Nadia Toffa : “Per me lei era tutto” : Non si è ancora sopito il dolore generale per la morte di Nadia Toffa, scomparsa a metà agosto all'età di 40 anni, a causa degli effetti di un cancro di cui lei stessa aveva Parlato pubblicamente. La conduttrice, proprio in virtù dell'enorme attenzione pubblica generata dalla malattia e dalle cure, di cui ha sempre Parlato con assoluta naturalezza, ha avuto al suo fianco nell'ultimo anno tante persone che l'hanno sostenuta moralmente e aiutata. ...